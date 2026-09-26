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فرماندار اردبیل از اجرای طرح پخت نان کامل با آرد تنها پنج درصد سبوسگیریشده در نانواییهای اداریپز این شهرستان از ابتدای مهرماه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل فرزاد قلندری فرماندار اردبیل در تشریح اقدامات کارگروه آرد و نان شهرستان اردبیل اظهار کرد: برای نخستینبار در استان، طرح پخت نان کامل با محوریت فرمانداری اردبیل و با استفاده از آردی که تنها پنج درصد سبوسگیری شده است، در نانواییهای اداریپز شهرستان به مرحله اجرا درآمده است.
وی افزود: بهمنظور تأمین آرد مورد نیاز این طرح، خط تولید آرد کامل در یکی از کارخانههای آردسازی شهرستان راهاندازی شده و نان کامل بهعنوان یکی از اقلام مهم و پرمصرف غذایی مردم، با هدف ارتقای سلامت عمومی در دستور کار کارگروه آرد و نان شهرستان قرار گرفته است.
فرماندار اردبیل بر ضرورت اطلاعرسانی گسترده درباره فواید نان کامل تأکید کرد و گفت: انتظار میرود دانشگاه علوم پزشکی استان با اجرای برنامههای آموزشی و اطلاعرسانی عمومی، زمینه آشنایی بیشتر مردم با مزایای مصرف نان کامل را فراهم کند. همچنین رسانه ملی نیز میتواند با فرهنگسازی و ترویج مصرف این نوع نان، نقش مؤثری در ارتقای سلامت جامعه ایفا کند.
قلندری همچنین از برگزاری دورههای آموزشی ویژه نانوایان شهرستان خبر داد و بیان کرد: پس از سالها، برای نخستینبار دورههای تخصصی آموزش نانوایان در شهر اردبیل، بخشها و روستاهای شهرستان با محوریت آشنایی با عملکرد سامانه «نانینو» برگزار شد و نانوایان با نحوه فعالیت این سامانه و راهکارهای ارتقای عملکرد واحدهای نانوایی آشنا شدند.
وی ادامه داد: در راستای ارتقای مهارت و توانمندسازی نانوایان، اعتباراتی برای تکمیل کارگاه آموزشی نانوایان در ادارهکل آموزش فنی و حرفهای اختصاص یافته است و امیدواریم با پیگیری مسئولان مربوطه، این واحد آموزشی تخصصی برای ارتقای دانش و آگاهی نانوایان بطور کامل راه اندازی شود.
فرماندار اردبیل ساماندهی واحدهای نانوایی با ظرفیت کمتر از پنج کیسه پخت روزانه را از دیگر برنامههای کارگروه آرد و نان شهرستان عنوان کرد و گفت: بر اساس برنامهریزی انجامشده، عملکرد تمامی واحدهای نانوایی شهرستان از طریق سامانه نانینو و با مدیریت بانک سپه ارزیابی و امتیازبندی میشود.
وی افزود: نانواییهایی که عملکرد مطلوب و امتیاز کامل در سامانه نانینو داشته باشند، مشمول افزایش و حمایت در سهمیه آرد خواهند شد تا از این طریق، توزیع آرد در مناطق پرتراکم و پرجمعیت، از جمله شهرکهای جدیدالتأسیس و هسته مرکزی شهر اردبیل، به شکل دقیقتری مدیریت شود.
قلندری با اشاره به نظارت مستمر بر کیفیت نان تصریح کرد: گروههای بازرسی با محوریت فرمانداری و اعضای کارگروه آرد و نان، بهصورت روزانه از واحدهای نانوایی بازدید میکنند و با نانواییهای متخلف، علاوه بر اعمال برخوردهای بازدارنده، از طریق اتحادیه نانوایان آموزشیهای لازم و راهکار اصلاحی نیز ارائه خواهد شد.
وی گفت: در این چارچوب، مربیان آموزشی با حضور میدانی در واحدهای نانوایی، نسبت به رفع ایرادات و افزایش مهارت نانوایان در حوزه پخت و کیفیت نان اقدام خواهند کرد.
فرماندار اردبیل از ساماندهی واحدهای نانوایی آزادپز شهرستان نیز خبر داد و اظهار کرد: با پیگیری و تأکید فرمانداری، شناسایی و ساماندهی نانواییهای آزادپز از چند ماه گذشته بهصورت جدی آغاز شده و فرآیند قانونیسازی و ثبت این واحدها در سامانه نانینو در مرحله نهایی قرار دارد.
قلندری خاطرنشان کرد: واحدهای فاقد مجوز نانوایی باید با محوریت ادارهکل صنعت، معدن و تجارت تعیین تکلیف شوند و با متخلفان برابر قانون برخورد خواهد شد.
وی خروج آرد یارانهای از شبکه را از خطوط قرمز فرمانداری و کارگروه آرد و نان شهرستان دانست و تأکید کرد: با هرگونه سوءاستفاده از سهمیههای آرد یارانهای و تخلف در این زمینه، برخورد جدی و قانونی صورت میگیرد.