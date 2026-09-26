به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل فرزاد قلندری فرماندار اردبیل در تشریح اقدامات کارگروه آرد و نان شهرستان اردبیل اظهار کرد: برای نخستین‌بار در استان، طرح پخت نان کامل با محوریت فرمانداری اردبیل و با استفاده از آردی که تنها پنج درصد سبوس‌گیری شده است، در نانوایی‌های اداری‌پز شهرستان به مرحله اجرا درآمده است.

وی افزود: به‌منظور تأمین آرد مورد نیاز این طرح، خط تولید آرد کامل در یکی از کارخانه‌های آردسازی شهرستان راه‌اندازی شده و نان کامل به‌عنوان یکی از اقلام مهم و پرمصرف غذایی مردم، با هدف ارتقای سلامت عمومی در دستور کار کارگروه آرد و نان شهرستان قرار گرفته است.

فرماندار اردبیل بر ضرورت اطلاع‌رسانی گسترده درباره فواید نان کامل تأکید کرد و گفت: انتظار می‌رود دانشگاه علوم پزشکی استان با اجرای برنامه‌های آموزشی و اطلاع‌رسانی عمومی، زمینه آشنایی بیشتر مردم با مزایای مصرف نان کامل را فراهم کند. همچنین رسانه ملی نیز می‌تواند با فرهنگ‌سازی و ترویج مصرف این نوع نان، نقش مؤثری در ارتقای سلامت جامعه ایفا کند.

قلندری همچنین از برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه نانوایان شهرستان خبر داد و بیان کرد: پس از سال‌ها، برای نخستین‌بار دوره‌های تخصصی آموزش نانوایان در شهر اردبیل، بخش‌ها و روستا‌های شهرستان با محوریت آشنایی با عملکرد سامانه «نانینو» برگزار شد و نانوایان با نحوه فعالیت این سامانه و راهکار‌های ارتقای عملکرد واحد‌های نانوایی آشنا شدند.

وی ادامه داد: در راستای ارتقای مهارت و توانمندسازی نانوایان، اعتباراتی برای تکمیل کارگاه آموزشی نانوایان در اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای اختصاص یافته است و امیدواریم با پیگیری مسئولان مربوطه، این واحد آموزشی تخصصی برای ارتقای دانش و آگاهی نانوایان بطور کامل راه اندازی شود.

فرماندار اردبیل ساماندهی واحد‌های نانوایی با ظرفیت کمتر از پنج کیسه پخت روزانه را از دیگر برنامه‌های کارگروه آرد و نان شهرستان عنوان کرد و گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، عملکرد تمامی واحد‌های نانوایی شهرستان از طریق سامانه نانینو و با مدیریت بانک سپه ارزیابی و امتیازبندی می‌شود.

وی افزود: نانوایی‌هایی که عملکرد مطلوب و امتیاز کامل در سامانه نانینو داشته باشند، مشمول افزایش و حمایت در سهمیه آرد خواهند شد تا از این طریق، توزیع آرد در مناطق پرتراکم و پرجمعیت، از جمله شهرک‌های جدیدالتأسیس و هسته مرکزی شهر اردبیل، به شکل دقیق‌تری مدیریت شود.

قلندری با اشاره به نظارت مستمر بر کیفیت نان تصریح کرد: گروه‌های بازرسی با محوریت فرمانداری و اعضای کارگروه آرد و نان، به‌صورت روزانه از واحد‌های نانوایی بازدید می‌کنند و با نانوایی‌های متخلف، علاوه بر اعمال برخورد‌های بازدارنده، از طریق اتحادیه نانوایان آموزشی‌های لازم و راهکار اصلاحی نیز ارائه خواهد شد.

وی گفت: در این چارچوب، مربیان آموزشی با حضور میدانی در واحد‌های نانوایی، نسبت به رفع ایرادات و افزایش مهارت نانوایان در حوزه پخت و کیفیت نان اقدام خواهند کرد.

فرماندار اردبیل از ساماندهی واحد‌های نانوایی آزادپز شهرستان نیز خبر داد و اظهار کرد: با پیگیری و تأکید فرمانداری، شناسایی و ساماندهی نانوایی‌های آزادپز از چند ماه گذشته به‌صورت جدی آغاز شده و فرآیند قانونی‌سازی و ثبت این واحد‌ها در سامانه نانینو در مرحله نهایی قرار دارد.

قلندری خاطرنشان کرد: واحد‌های فاقد مجوز نانوایی باید با محوریت اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت تعیین تکلیف شوند و با متخلفان برابر قانون برخورد خواهد شد.

وی خروج آرد یارانه‌ای از شبکه را از خطوط قرمز فرمانداری و کارگروه آرد و نان شهرستان دانست و تأکید کرد: با هرگونه سوءاستفاده از سهمیه‌های آرد یارانه‌ای و تخلف در این زمینه، برخورد جدی و قانونی صورت می‌گیرد.