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تیم ملی کشتی فرنگی برای شرکت در بازیهای آسیایی با ۲ کشتی گیر مازندرانی، عازم ژاپن شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ تیم ملی کشتی فرنگی برای حضور در بازیهای آسیایی ناگویا ژاپن، با شش کشتی گیر راهی این کشور شد.
در تیم اعزامی ۲ کشتی گیر مازندرانی حضور دارند. سجاد عباسپور در وزن ۶۰ کیلوگرم و مهدی بالی در وزن ۹۷ کیلوگرم کشتی گیران مازندرانی این تیم هستند.
ضمن اینکه حسن رنگرز از مازندران، هدایت تیم ملی کشتی فرنگی را در بازیهای آسیایی ناگویا ژاپن بر عهده دارد.
مسابقات کشتی فرنگی بازیهای آسیایی ناگویا روزهای ۸ و ۹ مهرماه برگزار میشود.
اسامی تیم اعزامی کشورمان به این مسابقات به شرح زیر است:
۶۰ کیلوگرم: سجاد عباسپور (مازندران)
۶۷ کیلوگرم: محمدجواد رضایی
۷۷ کیلوگرم: علیرضا عبدولی
۸۷ کیلوگرم: غلامرضا فرخی
۹۷ کیلوگرم: مهدی بالی (مازندران)
۱۳۰ کیلوگرم: امین میرزازاده
سرمربی: حسن رنگرز (مازندران)
مربیان: طالب نعمتپور - فرشاد علیزاده
مربی بدنساز: بهمن میرزایی
ماساژور: جمال حقپناه