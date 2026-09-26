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پلیس دهلران در طرحهای امنیت محلهمحور، ۷۰ قبضه سلاح غیرمجاز، بیش از ۳۰ کیلوگرم مواد مخدر و مقادیر قابل توجهی کالای قاچاق کشف کرد و ۲۷۰ متهم را دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ سردار «روحالله گراوندی» فرمانده انتظامی استان ایلام، در بازدید از کشفیات اخیر در حوزه شهرستان دهلران با اعلام این خبر گفت: در هفته گذشته، طرحهای پاکسازی و امنیت محلهمحور در این شهرستان اجرا شد.
وی با اشاره به نتایج این عملیات افزود: در جریان اجرای این طرحها، ۷۰ قبضه انواع سلاح جنگی و شکاری غیرمجاز، بیش از ۳۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر و مقادیر زیادی کالای ممنوعه و قاچاق کشف و ضبط شد.
فرمانده انتظامی ایلام ادامه داد: در این طرحها حدود ۲۷۰ متهم دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.
سردار گراوندی همچنین از توقیف بیش از ۷۰۰ دستگاه خودروی متخلف در قالب طرح انضباط اجتماعی و برخورد با تخلفات رانندگی خبر داد.
وی با تأکید بر قاطعیت پلیس در برخورد با مجرمان گفت: پلیس هیچگونه اغماض و مماشاتی با بزهکاران و مجرمان نخواهد داشت.
فرمانده انتظامی استان ایلام مشارکت مردم را در تأمین امنیت و کشف جرائم مؤثر دانست و افزود: بخش عمدهای از کشفیات پلیس، مرهون همکاری، پشتیبانی و گزارشهای مردمی از طریق مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ است.
سردار گراوندی در پایان از تلاش شبانهروزی کارکنان انتظامی، بهویژه همکاران انتظامی شهرستان دهلران، برای تأمین امنیت مردم قدردانی کرد.