شمار ورزشکاران سازمان‌یافته استان قم در پایان شهریورماه با افزایش ۸ هزار و ۲۹۰ نفری نسبت به مردادماه، به ۳۸ هزار و ۴۲۹ نفر رسید که بیانگر رشد ۲۷.۵ درصدی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، هادی علیایی سرپرست گروه ورزش قهرمانی اداره‌کل ورزش و جوانان استان قم گفت‌: بر اساس آمار ثبت‌شده در پایان شهریورماه، ۳۸ هزار و ۴۲۹ ورزشکار در استان قم به صورت سازمان‌یافته فعالیت دارند که این تعداد در پایان مردادماه ۳۰ هزار و ۱۳۹ نفر بوده است.

وی افزود: از مجموع ورزشکاران سازمان‌یافته قم، ۱۹ هزار و ۸۰۹ نفر مرد و ۱۸ هزار و ۶۲۰ نفر زن هستند که مقایسه آمار دو ماه متوالی، رشد قابل توجه مشارکت ثبت‌شده در فعالیت‌های ورزشی استان را نشان می‌دهد.

سرپرست گروه ورزش قهرمانی اداره‌کل ورزش و جوانان قم ادامه داد: فوتبال با ۶ هزار و ۳۸۶ ورزشکار بیشترین تعداد ورزشکار سازمان‌یافته استان را به خود اختصاص داده و پس از آن آمادگی جسمانی و تندرستی با ۴ هزار و ۹۵۵ نفر، تکواندو با ۳ هزار و ۳۳۲ نفر و ژیمناستیک با ۳ هزار و ۵۳ نفر در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

علیایی گفت: شمار ورزشکاران سازمان‌یافته آمادگی جسمانی و تندرستی از ۴ هزار و ۴ نفر در مردادماه به ۴ هزار و ۹۵۵ نفر در شهریورماه افزایش یافته است. همچنین آمار ورزشکاران کاراته از هزار و ۶۲۸ نفر به ۲ هزار و ۵۴۵ نفر و والیبال از هزار و ۸۸۹ نفر به ۲ هزار و ۴۶۶ نفر رسیده است.

وی اضافه کرد: تعداد ورزشکاران سازمان‌یافته ژیمناستیک نیز از ۲ هزار و ۶۲۶ نفر به ۳ هزار و ۵۳ نفر و ورزش‌های رزمی از هزار و ۲۵۹ نفر به هزار و ۶۷۱ نفر افزایش یافته است.

سرپرست گروه ورزش قهرمانی اداره‌کل ورزش و جوانان قم بیان کرد: آمار ورزشکاران سازمان‌یافته به صورت ماهانه رصد می‌شود و روند تغییرات آن برای بررسی میزان مشارکت در رشته‌های مختلف ورزشی استان مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.