همزمان با هفته دفاع مقدس، مراسم تجلیل از خانواده‌های معظم شهدا و غبارروبی مزار شهدای جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان با حضور مسئولان نظامی و شهری در آستان مقدس امامزاده عبدالله(ع) برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این مراسم که با حضور مسئولان و جمعی از پیشکسوتان دوران دفاع مقدس برگزار شد از ۳۰ خانواده معظم شهید، جانبازان سرافراز و پیشکسوتان دوران دفاع مقدس تجلیل و از صبر، ایثار و فداکاری آنان در پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی و دفاع از میهن اسلامی قدردانی شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین قاضی‌عسکر با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تجلیل از مقام خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، آنان را از جان‌برکفان تراز اول انقلاب و ستون‌های استوار کشور دانست و بر ضرورت پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت تأکید کرد.

وی با اشاره به نقش رزمندگان و ایثارگران در مقاطع حساس کشورافزود: شهدا و ایثارگران با فداکاری و ازخودگذشتگی، امنیت و عزت کشور را رقم زدند و امروز تکریم خانواده‌های معظم آنان، وظیفه‌ای همگانی و اقدامی در مسیر زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و شهادت است.

در ادامه این مراسم، با مداحی و ذکر مصیبت اهل‌بیت (ع)، آیین غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدای آستان مقدس امامزاده عبدالله (ع) برگزار شد و حاضران با نثار گل و گلاب و قرائت فاتحه، یاد و خاطره شهدای والامقام را گرامی داشتند.