علی اکبر الوندیان در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما درباره تأمین سوخت مورد نیاز صنعت سیمان افزود: با وجود ورود به فصل سرد سال، اما همچنان با محدودیت شدید برق مواجه هستیم.

وی گفت: هر سال در ماه‌های مهر و آبان محدودیت‌های برق برطرف می‌شود و از این فرصت برای ذخیره سازی کلینگر استفاده می‌کردیم، اما با وجود ورود به فصل سرد سال هنوز محدودیت‌های انرژی برق برطرف نشده است.

دبیر انجمن صنعت سیمان به ذخیره سازی سوخت برای فصل زمستان اشاره کرد و افزود: در زمستان به دلیل محدویت در تامین گاز از هم اکنون سوخت مورد نیاز صنعت سیمان را ذخیره سازی می‌کنیم و مجوز‌های لازم را گرفته‌ایم. چون در زمستان اولویت با تامین سوخت مورد نیاز نیروگاه هاست و صنعت سیمان با مشکل مواجه می‌شود بنابراین از هم اکنون مصرف انرژی را مدیریت می‌کنیم.

در تلاش هستیم ذخیره‌سازی انجام دهیم تا بتوانیم مصرف گاز را مدیریت کنیم، اما به هر صورت تصمیمات مدیریتی کلان کشور موجب شده است که همچنان مازوت مصرف کنیم و مقدار بسیار محدودی گاز در اختیار داشته باشیم.

وی گفت: البته با توجه به شرایط پیش آمده و محدودیت در مصرف گاز باعث شده که صنایع سیمان به صورت مستمر مازوت مصرف کنند، حتی در فصل گرم سال نیز از مازوت استفاده می‌کنیم که این کار نیز باعث می‌شود، هزینه تمام شده سیمان افزایش پیدا کند.

الوندیان افزود: در واقع از آنجای که هزینه حمل مازوت و اقلام یدکی با صنعت سیمان است این کار باعث می‌شود که هزینه تمام شده صنعت سیمان افزایش دو برابری پیدا کند. هرچند که طی چند ماه گذشته قیمت سیمان افزایش نداشته بلکه کاهشی نیز بوده است.

دبیر انجمن سیمان گفت: البته کارخانه‌های سیمان دوگانه سوز هستند، اما در برخی واحد‌ها مانند سیمان تهران که ممنوعیت مصرف مازوت دارد با محدودیت در تامین گاز با کاهش تولید مواجه می‌شوند. همچنین کارخانجات سیمان سفید که مصرف مازوت بر کیفیت محصول تاثیر گذار است و امکان استفاده از مازوت را ندارد و باید گاز مصرف کنند.