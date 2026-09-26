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علی راوری،نماینده خراسان رضوی در رقابتهای قهرمانی نیمهماراتن اسکیت بزرگسالان کشور موفق به کسب مقام نخست و مدال طلای این مسابقات شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسابقات اسکیت سرعت دستجات آزاد کشور در مواد ۲۰ کیلومتر و ۱۰۰ متر به مناسبت گرامیداشت آقای شهید ایران و هفته دفاع مقدس، روز گذشته (جمعه) با حضور ۴۶ ورزشکار از ۱۰ استان به میزبانی شهرستان ارومیه برگزار شد و در پایان نیز نفرات برتر معرفی شدند.
راوری با پشت سر گذاشتن رقبای خود در این رقابتها، در جایگاه نخست قرار گرفت و مدال طلای نیمهماراتن اسکیت کشور را از آن خود کرد.