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با همراهی مردم، مصرف برق بخش خانگی در استان خوزستان برای نخستین بار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرعامل برق منطقهای خوزستان گفت: در نشست با بزرگان و ریشسفیدان اقوام استان که با هدف فرهنگسازی در زمینه مدیریت بهینه مصرف برق و قدردانی از همدلی مردم در گذر از دوره اوج مصرف تابستان ۱۴۰۵ برگزار شد، اظهار کرد: با همدلی و همیاری شما و مردم، برق پایداری را در تابستان تامین کردهایم که برای این همدلی و مسئولیتپذیری قدردانی میکنم.
علی اسدی با بیان اینکه با همراهی مردم، مصرف برق بخش خانگی در خوزستان برای نخستین بار نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهشی بوده است، بیان کرد: در همین دوران، علیرغم محدودیتها و نقشه دشمن برای متوقف کردن تولید، برق تحویلی به صنعت ۱۴ درصد افزایش داشته است.
رئیس شورای پایایی شبکه منطقهای برق خوزستان با اشاره به آسیب تجهیزات صنعت برق در جنگ رمضان، بیان کرد: در زیر بمباران دشمن جنایتکار، همکاران ما خطوط آسیبدیده را تعمیر کردند تا برق هموطنان ما قطع نشود و خللی در آرامش آنها ایجاد نشود.
اسدی گفت: دشمن وقتی نتوانست با نیروهای رزمنده و جانفدای ما مقابله کند، به زیرساختها حمله کرد تا در روند کشور خلل ایجاد کند؛ اما همکاران ما در صنعت برق اجازه این کار را ندادند و حتی برق صنایعی را که نیروگاههای آنها آسیب دیده بود، در کمتر از دو روز تأمین کردند.
وی با بیان اینکه وحدت رمز موفقیتی است که در جنگهای اخیر، یکی از نمونههای آن را همراه با همدلی مردم برای مدیریت مصرف برق دیدیم. وقتی وزیر نیرو اعلام کرد: برای تامین برق جنوب کشور، مردم دو هزار مگاوات در مدیریت مصرف برق صرفهجویی کردند تا برق جنوب تامین شود.
مدیرعامل شرکت برق منطقهای خوزستان با بیان اینکه سرمایه اجتماعی افتخارآمیزی برای صنعت برق شکل گرفته است، اظهار کرد: با همین همدلی تأمین برق زمستان نیز عمل خواهیم کرد و موفقیتآمیز از این دوره عبور خواهیم کرد.
وی با ارائه گزارشی از اقدامات فنی برای توسعه شبکه برق خوزستان بیان کرد: در سه سال گذشته، بیش از ۲۰ درصد طرح های حیاتی ابلاغی وزارت نیرو در خوزستان اجرا شده است.
مدیرعامل شرکت برق منطقهای خوزستان با بیان اینکه در سال گذشته رتبه نخست پایداری شبکه برق را در سطح کشور کسب کردهایم، بیان کرد: پروژههای متعددی در سطح استان برای تقویت شبکه در حال اجرا است.
اسدی درباره اهمیت و بزرگی شبکه برق خوزستان با اشاره به شرایط آبوهوایی استان و پرباری شبکه از نیمه اسفند تاکنون، اظهار کرد: در مناطق دیگر کشور، افزایش مصرف از خردادماه شروع میشود و ۱۰ ماه فرصت بهینهسازی دارند، اما در خوزستان به علت گرما و پرباری شبکه، تنها سه ماه فرصت بهینهسازی و توسعه شبکه را داریم.
مدیرعامل شرکت برق منطقهای خوزستان از ریشسفیدان و بزرگان طوایف بهعنوان همراهان مدیریت بهینه مصرف برق، قدردانی کرد. و به تعدادی از حاضران، بهعنوان سفیران مدیریت مصرف برق، لوح تقدیر اهدا شد.