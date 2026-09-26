به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، فرمانده تیپ ۳۱۶ زرهی پادگان قهرمان همدان گفت: دانشگاه افسری ارتش جمهوری اسلامی ایران از بین جوانان متعهد و متخصص بومی استان، در رده سنی ۱۷ تا ۲۳ سال، از طریق آزمون سراسری و در رشته‌های ریاضی‌فیزیک و علوم تجربی، دانشجو می‌پذیرد.

سرهنگ ستاد کامران جعفری افزود: دانشجویان پذیرفته‌شده در این دانشگاه پس از اتمام تحصیلات، به استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران درمی‌آیند.