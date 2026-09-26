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دانشگاه افسری ارتش جمهوری اسلامی ایران از بین جوانان متعهد و متخصص بومی همدان، در رده سنی ۱۷ تا ۲۳ سال دانشجو جذب میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، فرمانده تیپ ۳۱۶ زرهی پادگان قهرمان همدان گفت: دانشگاه افسری ارتش جمهوری اسلامی ایران از بین جوانان متعهد و متخصص بومی استان، در رده سنی ۱۷ تا ۲۳ سال، از طریق آزمون سراسری و در رشتههای ریاضیفیزیک و علوم تجربی، دانشجو میپذیرد.
سرهنگ ستاد کامران جعفری افزود: دانشجویان پذیرفتهشده در این دانشگاه پس از اتمام تحصیلات، به استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران درمیآیند.