مسابقات مرحله نهایی والیبال زیر ۱۹ سال دختران و پسران قهرمانی کشورمان به میزبانی رودهن و ارومیه آغاز شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مرحله مقدماتی مسابقات والیبال پسران زیر ۱۹ سال قهرمانی ایران در شهر‌های رودهن، اراک، سنندج، کرمان و گرگان برگزار شد و در پایان ۱۲ تیم به مرحله نهایی صعود کردند.

مرحله نهایی این رقابت‌ها از چهارشنبه یک مهر به میزبانی ارومیه آغاز شد و به مدت هفت روز ادامه خواهد داشت.

مرحله نهایی این مسابقات در دو گروه زیر آغاز شده است:

گروه اول: تهران، لرستان، آذربایجان شرقی، فارس، گلستان و اردبیل

گروه دوم: قزوین، آذربایجان شرقی، کرمان، توابع تهران، مازندران و اصفهان

در سه روز نخست این مسابقات ۱۸ دیدار برگزار شد و نتایج زیر به دست آمد:

اصفهان ۳ – قزوین ۲ (۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۱۹، ۱۸ بر ۲۵، ۱۹ بر ۲۵، ۱۷ بر ۱۵)

مازندران ۳ – آذربایجان شرقی یک (۲۴ بر ۲۶، ۲۵ بر ۲۰، ۲۵ بر ۱۶، ۲۵ بر ۱۹)

توابع تهران ۳ – کرمان یک (۲۵ بر ۲۳، ۲۴ بر ۲۶، ۲۵ بر ۲۰، ۲۵ بر ۲۲)

آذربایجان غربی ۳ – فارس صفر (۲۵ بر ۱۳، ۲۵ بر ۱۸، ۲۵ بر ۱۹)

تهران ۳ – اردبیل یک (۲۵ بر ۱۸، ۲۵ بر ۱۷، ۲۲ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۲)

گلستان ۳ – لرستان صفر (۲۵ بر ۱۷، ۲۵ بر ۱۶، ۲۵ بر ۱۷)

کرمان ۳ – آذربایجان شرقی یک (۲۵ بر ۲۱، ۱۶ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۲، ۲۵ بر ۱۶)

فارس ۳ – اردبیل یک (۲۵ بر ۲۳، ۱۹ بر ۲۵، ۲۶ بر ۲۴، ۲۵ بر ۱۵)

تهران ۳ – گلستان یک (۲۶ بر ۲۴، ۲۵ بر ۱۲، ۱۸ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۳)

آذربایجان غربی ۳ – لرستان صفر (۲۵ بر ۱۵، ۲۵ بر ۲۲، ۲۵ بر ۱۸)

مازندران ۳ – قزوین صفر (۲۵ بر ۲۱، ۳۰ بر ۲۸، ۲۵ بر ۱۷)

توابع تهران ۳ – اصفهان صفر (۲۵ بر ۱۸، ۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۲۳)

تهران ۳ – فارس یک (۲۲ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۲، ۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۱۴)

توابع تهران ۳ – قزوین یک (۲۵ بر ۱۵، ۲۵ بر ۱۵، ۱۹ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۸)

اردبیل ۳ – لرستان صفر (۲۵ بر ۱۴، ۲۵ بر ۱۸، ۲۵ بر ۲۰)

آذربایجان غربی ۳ – گلستان ۲ (۲۲ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۱، ۱۷ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۷، ۱۵ بر ۸)

اصفهان ۳ – آذربایجان شرقی یک (۲۵ بر ۱۹، ۲۰ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۵، ۲۵ بر ۱۷)

مازندران ۳ – کرمان صفر (۲۵ بر ۱۸، ۲۵ بر ۱۸، ۲۵ بر ۱۸)

همچنین مرحله مقدماتی این رقابت‌ها در گروه دختران در شهر‌های رودهن، یزد، کرمانشاه، منطقه آزاد کیش، بجنورد و شیراز پیگیری شد و در پایان تیم‌های تهران، توابع تهران، اصفهان، مرکزی، اردبیل، آذربایجان غربی، منطقه آزاد کیش، منطقه آزاد قشم، گلستان، مازندران، فارس و کرمان به مرحله نهایی صعود کردند.

در سه روز نخست مسابقات مرحله نهایی دختران نیز ۱۸ دیدار برگزار شد و نتایج زیر به دست آمد:

تهران ۳ – کرمان صفر (۲۵ بر ۱۷، ۲۵ بر ۱۱ و ۲۷ بر ۲۵)

مرکزی صفر – مازندران ۳ (۱۷ بر ۲۵، ۱۷ بر ۲۵ و ۱۷ بر ۲۵)

اردبیل ۳ – قشم صفر (۲۵ بر ۲۳، ۲۵ بر ۱۸ و ۲۵ بر ۱۱)

توابع تهران یک – فارس ۳ (۱۷ بر ۲۵، ۲۳ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۲ و ۲۵ بر ۲۷)

اصفهان ۳ – گلستان صفر (۲۵ بر ۱۵، ۲۵ بر ۱۶ و ۲۵ بر ۲۰)

آذربایجان غربی ۳ – کیش صفر (۲۵ بر ۱۴، ۲۵ بر ۱۶ و ۲۵ بر ۷)

مرکزی یک – اردبیل ۳ (۱۵ بر ۲۵، ۱۵ بر ۲۵، ۲۶ بر ۲۴ و ۱۴ بر ۲۵)

کرمان ۳ – قشم صفر (۲۵ بر ۱۵، ۲۵ بر ۲۰ و ۲۵ بر ۱۷)

تهران صفر – مازندران ۳ (۱۷ بر ۲۵، ۲۰ بر ۲۵ و ۲۴ بر ۲۶)

توابع تهران ۳ – گلستان ۲ (۲۵ بر ۱۹، ۲۲ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۱، ۲۰ بر ۲۵ و ۱۵ بر ۸)

فارس ۳- کیش صفر (۲۵ بر ۶، ۲۵ بر ۱۱ و ۲۵ بر ۱۰)

اصفهان ۳ – آذربایجان غربی یک (۲۵ بر ۱۹، ۲۲ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۳ و ۲۵ بر ۱۲)

توابع تهران ۳ – کیش صفر (۲۵ بر ۱۵، ۲۵ بر ۳ و ۲۵ بر ۱۵)

گلستان ۳ – آذربایجان غربی یک (۲۷ بر ۲۵، ۲۰ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۹ و ۲۵ بر ۲۳)

فارس یک – اصفهان ۳ (۲۵ بر ۲۲، ۲۰ بر ۲۵، ۲۰ بر ۲۵ و ۸ بر ۲۵)

مازندران ۳ – اردبیل صفر (۲۵ بر ۱۶، ۲۵ بر ۱۱ و ۲۵ بر ۲۱)

تهران ۳ – قشم صفر (۲۵ بر ۱۰، ۲۵ بر ۱۰ و ۲۵ بر ۱۲)

کرمان ۳ – مرکزی صفر (۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۲۰ و ۲۵ بر ۱۹)