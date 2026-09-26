آغاز مرحله نهایی والیبال زیر ۱۹ سال قهرمانی ایران
مسابقات مرحله نهایی والیبال زیر ۱۹ سال دختران و پسران قهرمانی کشورمان به میزبانی رودهن و ارومیه آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، مرحله مقدماتی مسابقات والیبال پسران زیر ۱۹ سال قهرمانی ایران در شهرهای رودهن، اراک، سنندج، کرمان و گرگان برگزار شد و در پایان ۱۲ تیم به مرحله نهایی صعود کردند.
مرحله نهایی این رقابتها از چهارشنبه یک مهر به میزبانی ارومیه آغاز شد و به مدت هفت روز ادامه خواهد داشت.
مرحله نهایی این مسابقات در دو گروه زیر آغاز شده است:
گروه اول: تهران، لرستان، آذربایجان شرقی، فارس، گلستان و اردبیل
گروه دوم: قزوین، آذربایجان شرقی، کرمان، توابع تهران، مازندران و اصفهان
در سه روز نخست این مسابقات ۱۸ دیدار برگزار شد و نتایج زیر به دست آمد:
اصفهان ۳ – قزوین ۲ (۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۱۹، ۱۸ بر ۲۵، ۱۹ بر ۲۵، ۱۷ بر ۱۵)
مازندران ۳ – آذربایجان شرقی یک (۲۴ بر ۲۶، ۲۵ بر ۲۰، ۲۵ بر ۱۶، ۲۵ بر ۱۹)
توابع تهران ۳ – کرمان یک (۲۵ بر ۲۳، ۲۴ بر ۲۶، ۲۵ بر ۲۰، ۲۵ بر ۲۲)
آذربایجان غربی ۳ – فارس صفر (۲۵ بر ۱۳، ۲۵ بر ۱۸، ۲۵ بر ۱۹)
تهران ۳ – اردبیل یک (۲۵ بر ۱۸، ۲۵ بر ۱۷، ۲۲ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۲)
گلستان ۳ – لرستان صفر (۲۵ بر ۱۷، ۲۵ بر ۱۶، ۲۵ بر ۱۷)
کرمان ۳ – آذربایجان شرقی یک (۲۵ بر ۲۱، ۱۶ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۲، ۲۵ بر ۱۶)
فارس ۳ – اردبیل یک (۲۵ بر ۲۳، ۱۹ بر ۲۵، ۲۶ بر ۲۴، ۲۵ بر ۱۵)
تهران ۳ – گلستان یک (۲۶ بر ۲۴، ۲۵ بر ۱۲، ۱۸ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۳)
آذربایجان غربی ۳ – لرستان صفر (۲۵ بر ۱۵، ۲۵ بر ۲۲، ۲۵ بر ۱۸)
مازندران ۳ – قزوین صفر (۲۵ بر ۲۱، ۳۰ بر ۲۸، ۲۵ بر ۱۷)
توابع تهران ۳ – اصفهان صفر (۲۵ بر ۱۸، ۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۲۳)
تهران ۳ – فارس یک (۲۲ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۲، ۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۱۴)
توابع تهران ۳ – قزوین یک (۲۵ بر ۱۵، ۲۵ بر ۱۵، ۱۹ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۸)
اردبیل ۳ – لرستان صفر (۲۵ بر ۱۴، ۲۵ بر ۱۸، ۲۵ بر ۲۰)
آذربایجان غربی ۳ – گلستان ۲ (۲۲ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۱، ۱۷ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۷، ۱۵ بر ۸)
اصفهان ۳ – آذربایجان شرقی یک (۲۵ بر ۱۹، ۲۰ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۵، ۲۵ بر ۱۷)
مازندران ۳ – کرمان صفر (۲۵ بر ۱۸، ۲۵ بر ۱۸، ۲۵ بر ۱۸)
همچنین مرحله مقدماتی این رقابتها در گروه دختران در شهرهای رودهن، یزد، کرمانشاه، منطقه آزاد کیش، بجنورد و شیراز پیگیری شد و در پایان تیمهای تهران، توابع تهران، اصفهان، مرکزی، اردبیل، آذربایجان غربی، منطقه آزاد کیش، منطقه آزاد قشم، گلستان، مازندران، فارس و کرمان به مرحله نهایی صعود کردند.
در سه روز نخست مسابقات مرحله نهایی دختران نیز ۱۸ دیدار برگزار شد و نتایج زیر به دست آمد:
تهران ۳ – کرمان صفر (۲۵ بر ۱۷، ۲۵ بر ۱۱ و ۲۷ بر ۲۵)
مرکزی صفر – مازندران ۳ (۱۷ بر ۲۵، ۱۷ بر ۲۵ و ۱۷ بر ۲۵)
اردبیل ۳ – قشم صفر (۲۵ بر ۲۳، ۲۵ بر ۱۸ و ۲۵ بر ۱۱)
توابع تهران یک – فارس ۳ (۱۷ بر ۲۵، ۲۳ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۲ و ۲۵ بر ۲۷)
اصفهان ۳ – گلستان صفر (۲۵ بر ۱۵، ۲۵ بر ۱۶ و ۲۵ بر ۲۰)
آذربایجان غربی ۳ – کیش صفر (۲۵ بر ۱۴، ۲۵ بر ۱۶ و ۲۵ بر ۷)
مرکزی یک – اردبیل ۳ (۱۵ بر ۲۵، ۱۵ بر ۲۵، ۲۶ بر ۲۴ و ۱۴ بر ۲۵)
کرمان ۳ – قشم صفر (۲۵ بر ۱۵، ۲۵ بر ۲۰ و ۲۵ بر ۱۷)
تهران صفر – مازندران ۳ (۱۷ بر ۲۵، ۲۰ بر ۲۵ و ۲۴ بر ۲۶)
توابع تهران ۳ – گلستان ۲ (۲۵ بر ۱۹، ۲۲ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۱، ۲۰ بر ۲۵ و ۱۵ بر ۸)
فارس ۳- کیش صفر (۲۵ بر ۶، ۲۵ بر ۱۱ و ۲۵ بر ۱۰)
اصفهان ۳ – آذربایجان غربی یک (۲۵ بر ۱۹، ۲۲ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۳ و ۲۵ بر ۱۲)
توابع تهران ۳ – کیش صفر (۲۵ بر ۱۵، ۲۵ بر ۳ و ۲۵ بر ۱۵)
گلستان ۳ – آذربایجان غربی یک (۲۷ بر ۲۵، ۲۰ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۹ و ۲۵ بر ۲۳)
فارس یک – اصفهان ۳ (۲۵ بر ۲۲، ۲۰ بر ۲۵، ۲۰ بر ۲۵ و ۸ بر ۲۵)
مازندران ۳ – اردبیل صفر (۲۵ بر ۱۶، ۲۵ بر ۱۱ و ۲۵ بر ۲۱)
تهران ۳ – قشم صفر (۲۵ بر ۱۰، ۲۵ بر ۱۰ و ۲۵ بر ۱۲)
کرمان ۳ – مرکزی صفر (۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۲۰ و ۲۵ بر ۱۹)