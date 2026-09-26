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معاون قضایی رئیسکل دادگستری تهران در امور دادگاههای صلح و شورای حل اختلاف گفت: استقرار شعب شورای حل اختلاف در اتحادیهها ظرفیت ارزشمندی برای حلوفصل اختلافات میان فعالان هر صنف است و میتواند دسترسی اصناف به فرآیند صلح و سازش را تسهیل کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آیین افتتاح شعبه ۲۶۷۴ شورای حل اختلاف شهید محمدحسین فهمیده ویژه اتحادیه رستورانداران و تولیدکنندگان چلوکباب با حضور علیناصر کلیوند، معاون قضایی رئیسکل دادگستری استان تهران در امور دادگاههای صلح و شورای حل اختلاف، محمدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران، ابوالقاسم قربانیان، سرپرست مجتمع شورای حل اختلاف اصناف، حسن فهمیده، رئیس اتحادیه رستورانداران و تولیدکنندگان چلوکباب و جمعی از مدیران و مسئولان برگزار شد.
علیناصر کلیوند با اشاره به راهاندازی شعب شورای حل اختلاف در اتحادیههای صنفی، اظهار کرد: استقرار شعب شورای حل اختلاف در اتحادیهها ظرفیت ارزشمندی برای حلوفصل اختلافات میان فعالان هر صنف است و میتواند دسترسی اصناف به فرآیند صلح و سازش را تسهیل کند.
کلیوند افزود: یکی از مهمترین مزایای این شعب، فراهم شدن زمینه حل اختلافات درونصنفی در محیط صنفی و با استفاده از ظرفیت، شناخت و تجربه افراد فعال در همان حوزه است که میتواند به حل سریعتر و مسالمتآمیز اختلافات و کاهش مراجعات قضایی کمک کند.
معاون قضایی رئیسکل دادگستری استان تهران در امور دادگاههای صلح و شورای حل اختلاف، توسعه شعب تخصصی شورای حل اختلاف در اتحادیههای صنفی را در راستای تقویت فرهنگ گفتوگو، سازش و حل اختلافات با رویکردی مسالمتآمیز عنوان کرد و گفت: بهرهگیری از ظرفیت اصناف در فرآیند صلح و سازش میتواند نقش مؤثری در کاهش اختلافات و تحکیم روابط میان اعضای هر صنف داشته باشد.
علیناصر کلیوند در این مراسم با تبریک فرارسیدن هفته دفاع مقدس، یاد و خاطره شهدای والامقام و ایثارگران دوران دفاع مقدس را گرامی داشت و بر ضرورت تداوم فرهنگ ایثار، فداکاری و خدمت به مردم تأکید کرد.
در ابتدای این مراسم، حسن فهمیده، رئیس اتحادیه رستورانداران و تولیدکنندگان چلوکباب، ضمن عرض خیرمقدم به حاضران، گزارشی از فعالیتها و اقدامات انجامشده در این اتحادیه ارائه کرد و بر اهمیت توسعه همکاری و تعامل میان مجموعه اصناف و دستگاه قضایی تأکید داشت.
در حاشیه این مراسم نیز، به مناسبت فرارسیدن هفته دفاع مقدس، از خانواده شهید محمدحسین فهمیده با حضور علیناصر کلیوند تقدیر و تجلیل به عمل آمد.
در پایان، شعبه ۲۶۷۴ شورای حل اختلاف شهید محمدحسین فهمیده ویژه اتحادیه رستورانداران و تولیدکنندگان چلوکباب بهصورت رسمی افتتاح و فعالیت خود را آغاز کرد.