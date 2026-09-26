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مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه چهارمحال و بختیاری از افزایش ۱۶ درصدی مصرف CNG در جایگاههای سوخت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر شرکت ملی پخش منطقه گفت: از هفدهم شهریورماه امسال مصرف CNG در خودروهای دوگانهسوز چهارمحال و بختیاری ۱۶ درصد افزایش یافته است.
تیموری افزود: افزایش استقبال از CNG میتواند در کنار مدیریت مصرف بنزین، به استفاده بیشتر از یک سوخت جایگزین در بخش حملونقل کمک کند و از این منظر، توسعه مصرف سوخت گاز طبیعی فشرده میتواند بخشی از رویکردهای مدیریت مصرف انرژی باشد.
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه چهارمحال و بختیاری با اشاره به مزایای استفاده از CNG ادامه داد: گاز طبیعی فشرده به دلیل ویژگیهای احتراقی خود میتواند در مقایسه با برخی سوختهای مایع، آلایندههای کمتری تولید کند و استفاده از آن در خودروهای دوگانهسوز، در صورت استاندارد بودن خودرو و تجهیزات و نگهداری صحیح، میتواند به کاهش انتشار آلایندههای هوا کمک کند.
تیموری، صرفهجویی اقتصادی و کاهش وابستگی به مصرف بنزین را از دیگر مزایای استفاده از CNG عنوان کرد و گفت: استفاده از ظرفیت خودروهای دوگانهسوز برای مصرف CNG میتواند به مدیریت بهتر سبد سوخت بخش حملونقل و کاهش فشار بر مصرف بنزین کمک کند.
وی همچنین بر اهمیت استفاده صحیح و ایمن از خودروهای دوگانهسوز و تجهیزات CNG تأکید کرد و افزود: رعایت الزامات فنی، انجام معاینه و بازرسیهای دورهای و مراجعه به مراکز مجاز، از الزامات مهم برای استفاده ایمن از این سوخت است.
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: افزایش مصرف CNG در استان نشاندهنده ظرفیت مناسب این سوخت در سبد انرژی بخش حملونقل است و تداوم فرهنگسازی و اطلاعرسانی درباره مزایای اقتصادی، زیستمحیطی و مدیریت مصرف آن میتواند به استفاده هدفمندتر از این ظرفیت کمک کند.
بر اساس این گزارش، CNG یا گاز طبیعی فشرده یکی از سوختهای مورد استفاده در خودروهای دوگانهسوز است که توسعه مصرف آن، در کنار سایر سیاستهای مدیریت مصرف سوخت، میتواند در کاهش مصرف بنزین و استفاده بهینهتر از منابع انرژی نقش داشته باشد.