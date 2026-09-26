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موکب سلامت بسیج جامعه پزشکی بافق همزمان با هفته دفاع مقدس، با استقرار در حاشیه اجتماع مردمی صحن بیرونی امامزاده عبدالله (ع)، به مدت چهار شب خدمات متنوع پزشکی، درمانی و غربالگری را بهصورت رایگان به مردم ارائه کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، موکب سلامت بسیج جامعه پزشکی بافق همزمان با هفته دفاع مقدس، با استقرار در حاشیه اجتماع مردمی صحن بیرونی امامزاده عبدالله (ع)، به مدت چهار شب خدمات متنوع پزشکی، درمانی و غربالگری را بهصورت رایگان به مردم ارائه کرد. این موکب با هدف ارائه خدمات سلامتمحور و تسهیل دسترسی مردم به خدمات پزشکی، با حضور پزشکان عمومی و متخصص و جمعی از کادر درمان در محل برگزاری تجمعات شبانه مردمی برپا شد.
رئیس شبکه بهداشت و درمان بافق گفت: همزمان با هفته دفاع مقدس، بسیج جامعه پزشکی شهرستان با راهاندازی غرفههای مختلف، خدمات پزشکی و درمانی رایگان را به مردم ارائه میکند.
رنجبر افزود: ویزیت رایگان پزشکان، مشاورههای تخصصی و ارائه خدمات درمانی سرپایی از جمله تزریقات، پانسمان و وصل سرم از مهمترین خدمات ارائهشده در این موکب است.
وی ادامه داد: پزشکان متخصص و سایر اعضای کادر درمان نیز در قالب گروههای تخصصی و بهصورت رایگان در کنار تجمعات شبانه مردم حضور دارند و خدمات پزشکی مورد نیاز مراجعهکنندگان را ارائه میکنند.
رئیس شبکه بهداشت و درمان بافق همچنین از اجرای برنامههای آموزشی امداد و نجات در این موکب خبر داد و گفت: این آموزشها با همکاری نیروها و امدادگران جمعیت هلال احمر انجام میشود.
ابوطالبی امدادگر بافقی نیز با اشاره به استقبال مردم از خدمات موکب سلامت اظهار کرد: پزشکان عمومی و متخصص برای ویزیت رایگان مراجعهکنندگان در محل حضور دارند و نوبتدهی نیز در همان محل صورت میگیرد.
وی افزود: غربالگری فشار خون و قند خون توسط نیروهای شبکه بهداشت و درمان انجام میشود و در غرفههای دیگر نیز خدمات مشاوره تغذیه و روانشناسی به مراجعهکنندگان ارائه میشود.
این امدادگر بافقی گفت: برای ارائه خدمات تزریقات و وصل سرم، بیمارستان صحرایی در محل موکب مستقر شده است که به یاد هشت شهید امدادگر شهرستان بافق برپا شده و خدمات درمانی سرپایی مورد نیاز مردم را ارائه میکند.
موکب سلامت بسیج جامعه پزشکی بافق به مدت چهار شب و همزمان با برگزاری تجمعات مردمی هفته دفاع مقدس، میزبان شهروندان و ارائهدهنده خدمات رایگان پزشکی و سلامتمحور بود.