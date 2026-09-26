قیمت فروش حواله دلار در مرکز مبادله ایران ۱۷۰ هزار و ۶۲۶ تومان و نرخ فروش حواله یورو نیز ۱۹۴ هزار و ۴۷۸ تومان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امروز شنبه ۴ مهر ۱۴۰۵، قیمت فروش حواله دلار آمریکا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران ۱۷۰ هزار ۶۲۶ تومان و قیمت خرید حواله دلار ۱۶۹ هزار و ۹۱ تومان است.

قیمت فروش حواله یورو نیز ۱۹۴ هزار و ۴۷۸ تومان و قیمت خرید حواله آن ۱۹۲ هزار و ۷۲۷ تومان است.

نرخ فروش حواله درهم امارات نیز ۴۶ هزار و ۴۶۰ تومان و قیمت خرید حواله آن ۴۶ هزار و ۴۲ تومان است.

نرخ فروش حواله روبل روسیه ۲ هزار و ۲۳ تومان و قیمت خرید حواله آن ۲ هزار و ۴ تومان است.

نرخ فروش حواله یوان چین ۲۵ هزار و ۴۲۰ تومان و قیمت خرید حواله آن ۲۵ هزار و ۱۹۱ تومان است.

نرخ فروش حواله روپیه هند یک هزار و ۷۸۱ تومان و قیمت خرید حواله آن یک هزار و ۷۶۵ تومان است.

نرخ فروش حواله یکصد ین ژاپن ۱۰۸ هزار و ۵۲۷ تومان و قیمت خرید حواله آن ۱۰۷ هزار و ۵۵۰ تومان است.

نرخ فروش حواله هزاروون کره جنوبی ۱۲۵ هزار و ۸۱۸ تومان و قیمت خرید حواله آن ۱۲۴ هزار و ۶۸۶ تومان است.