لرستان فردا میزبان مراسم اختتامیه جشنواره ملی داستان رضوی
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان از برگزاری مراسم اختتامیه شانزدهمین جشنواره ی ملی داستان رضوی، فردا یکشنبه پنجم مهر در خرم آباد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛میثم محتشمآرا گفت:مراسم اختتامیه ی شانزدهمین «جشنواره ملی داستان رضوی» فردا یکشنبه پنجم مهر با حضور مسئولان کشوری و استانی ،هنرمندان، فرهیختگان و مردم استان لرستان در تالار شهید آوینی خرم آباد برگزار می شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با اشاره به اهمیت تاریخی این رویداد برای استان گفت: در این دوره از جشنواره، ۷۰۰ اثر داستانی به دبیرخانه ارسال شد که پس از بررسیهای دقیق، ۱۲ اثر برگزیده انتخاب و فردا معرفی خواهند شد.
وی با اشاره به برگزاری مراسم چاووشیخوانی در این جشنواره گفت: برگزاری این سنت دیرینه در میان مردم لر، نشاندهنده پیوند عمیق و ارادت قلبی مردم این دیار به ثامن الحجج حضرت امام رضا (ع) است که در این جشنواره با شکوهی خاص تجلی خواهد یافت.
محتشمآرا بیان کرد: برگزاری چنین رویدادهای ارزشمندی در استان، نشاندهنده پویایی فضای فرهنگی در لرستان است و رسانهها با پوشش مناسب، نقش کلیدی در معرفی آثار برگزیده و تقویت ظرفیتهای فرهنگی ایفا میکنند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان افزود: همچنین مراسم اختتامیه جشنواره ی ملی داستان رضوی در استان، فرصت مناسبی برای تجلیل از نویسندگان و فعالان حوزه ی ادبیات است و انتظار میرود با همکاری اصحاب رسانه، این مراسم به شکلی شایسته و در سطح ملی بازتاب یابد.