ورزشکاران رشته "بوکس شطرنج" برای رقابتهای انتخابی تیم ملی در شیراز به رقابت پرداختند. یک ورزشکار "بوکس شطرنج" باید دو رشته را به صورت حرفهای دنبال کند. در این رشته، ورزشکار باید حریفش را یا در بوکس شکست دهد و او را "ناک اوت" کند و یا در شطرنج او را "مات" کند. دو مبارز در رشته بوکس شطرنج باید در ۱۱ راند مقابل هم بازی کنند. این رشته متشکل از شش راند دو دقیقهای شطرنج و پنج راند سه دقیقهای بوکس است. بازی با یک راند شطرنج آغاز میشود و بلافاصله با یک راند بوکس ادامه مییابد. بعد از هر راندبازی بوکس و شطرنج، یک دقیقه استراحت به بازیکنان داده میشود.
عکاس :فریبا فضلی
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ - ۱۰:۵۸