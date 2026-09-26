جراح عمومی گفت: در صورت مواجهه با درد شکمی مداومی که محل آن تغییر کرده یا چند ساعت ادامه داشته است، باید از هرگونه خوددرمانی پرهیز و مستقیماً به مرکز درمانی یا اورژانس مراجعه کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،به نقل از وبدا لهراسب طاهری، جراح عمومی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی، با اشاره به اشتباهات رایج در تشخیص درد‌های اولیه شکمی، درباره سیر زمانی و علائم هشداری آپاندیسیت توضیح داد.

طاهری با تشریح خط زمانی بیماری گفت: در چهار تا ۱۲ ساعت نخست، درد معمولاً به صورت مبهم در اطراف ناف آغاز می‌شود و به‌تدریج به سمت راست و پایین شکم انتقال می‌یابد.

وی افزود: ۱۲ تا ۲۴ ساعت نخست، زمان مهمی برای مراجعه، تشخیص دقیق و انجام جراحی ایمن است و بی‌توجهی پس از ۲۴ تا ۳۶ ساعت می‌تواند خطر پارگی آپاندیس و انتشار عفونت در فضای شکم را افزایش دهد.

این جراح عمومی، بی‌اشت‌هایی ناگهانی، تهوع یا استفراغ همراه با درد شکم و تب خفیف را از علائمی عنوان کرد که باید مورد توجه قرار گیرند.

به گفته وی، تشدید درد هنگام راه رفتن، سرفه یا حرکت دادن بدن نیز از دیگر علائمی است که می‌تواند نیازمند بررسی پزشکی باشد.

طاهری با اشاره به برخی اشتباهات رایج بیماران و همراهان، مصرف خودسرانه مسکن پیش از معاینه پزشک را یکی از این موارد دانست و گفت: مصرف مسکن می‌تواند علامت اصلی بیماری را مخفی کرده و تشخیص را به تأخیر بیندازد.

وی استفاده از کمپرس گرم یا ملین را نیز از دیگر اقدامات نادرست برشمرد و نسبت به انجام آن هشدار داد.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی جهرم همچنین با تأکید بر اهمیت معاینه بالینی جراح گفت: گاهی سونوگرافی علائم آپاندیسیت را نشان نمی‌دهد و در چنین شرایطی نباید صرفاً بر اساس نتیجه سونوگرافی، نظر جراح را نادیده گرفت یا برای ترخیص بیمار اصرار کرد.

طاهری در پایان تأکید کرد: در صورت مواجهه با درد شکمی مداومی که محل آن تغییر کرده یا چند ساعت ادامه داشته است، باید از هرگونه خوددرمانی پرهیز و مستقیماً به مرکز درمانی یا اورژانس مراجعه کرد.