به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، رئیس انجمن کونگ‌ فو توآ سنتی خراسان رضوی گفت: مسابقات استانی قهرمانی کونگ‌ فو توآ سنتی به میزبانی تایباد برگزار شد و ۱۰ تیم از شهرستان‌ های تایباد، مشهد، قوچان، خواف و باخرز در آن شرکت کردند.

ناصر شریعتی افزود: تیم‌ های تایباد، سنگان خواف و مشهد به ترتیب حائز مقام اول، دوم و سوم این رقابت‌ ها شدند.

وی ادامه داد: ۱۸۰ ورزشکار مرد در رده‌ های سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در این مسابقات استانی حضور داشتند و در سبک‌ های آزاد و نیمه‌ آزاد در سالن ورزشی شهید سهامی تایباد به رقابت پرداختند.

رئیس انجمن کونگ‌فو توآ سنتی خراسان رضوی بیان کرد: برگزیدگان مسابقات استانی قهرمانی کونگ‌ فو توآ سنتی به مسابقات کشوری که مهرماه امسال در استان البرز برگزار خواهد شد، اعزام می‌ شوند.

شریعتی اضافه کرد: ۲۵ داور با استفاده از ۳ دستگاه ویدئوچک قضاوت این مسابقات را برعهده داشتند.

کونگ‌ فو توآ یک ورزش رزمی ایرانی است که شامل حرکات بدنسازی، نرمش‌ ها، حرکات موجی، فن‌ های دست و پا، دفاع شخصی، نفوذ بر اجسام سخت، تمرینات انفرادی و گروهی و نیروی درون، مبارزات سنتی آزاد و نیمه‌ آزاد است.