به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان‌جنوبی، رئیس‌کل دادگستری خراسان‌جنوبی گفت: در نیمه نخست امسال ۲۵ هزار و ۶۸۷ نفر موفق به ملاقات حضوری و چهره‌به‌چهره با حوزه ریاست و سایر مسئولان قضایی در حوزه‌های مختلف استان خراسان‌جنوبی شده‌اند.

عبدالهی افزود: تمام درخواست‌های مطرح شده در این ملاقات‌ها ثبت، بررسی و تا حصول نتیجه نهایی توسط واحد‌های نظارتی پیگیری می‌شود تا اطمینان حاصل شود که ارتباط با مردم، منجر به خروجی ملموس و احقاق حق می‌شود.

رئیس‌کل دادگستری خراسان‌جنوبی تأکید کرد: روند برگزاری میز‌های خدمت در مساجد، مصلی‌ها و حوزه‌های قضایی سراسر استان با شتاب بیشتری ادامه خواهد یافت تا هیچ‌یک از شهروندان در دسترسی به مسئولان قضایی برای طرح مشکلات خود با مانع مواجه نباشند.

عبداللهی با اشاره به جایگاه راهبردی «میز‌های خدمت» در نظام قضایی افزود: دستگاه قضایی خراسان جنوبی از ابتدای سال تاکنون موفق به برگزاری ۲۰۹ میز خدمت در اماکن عمومی شده است.