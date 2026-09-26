به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، مسئول روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان سردشت گفت: جوان ۲۸ ساله‌ای که در مسیر آبشار شلماس دچار مارگزیدگی شده بود، پس از بروز ایست قلبی-تنفسی و انجام عملیات احیای قلبی-ریوی جان خود را از دست داد.

سیامند محمدی افزود: بلافاصله یک تیم عملیاتی از مرکز اورژانس ۱۱۵ سردشت برای امدادرسانی به فرد مصدوم به محل حادثه اعزام شد. وی افزود: کارشناسان اورژانس پس از حضور در محل با فرد ۲۸ ساله‌ای مواجه شدند که در پی مارگزیدگی فاقد علائم حیاتی بود و بلافاصله عملیات احیای قلبی-ریوی پیشرفته (CPR) را آغاز کردند، اما تلاش‌های تیم اورژانس برای بازگرداندن علائم حیاتی نتیجه‌بخش نبود و این فرد جان خود را از دست داد. محمدی با اشاره به اهمیت اقدامات صحیح هنگام مارگزیدگی افزود: در چنین مواردی باید عضو آسیب‌دیده را بی‌حرکت و پایین‌تر از سطح قلب نگه داشت و فرد را تا حد امکان آرام کرد تا از افزایش گردش سم در بدن جلوگیری شود.

مسئول روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان سردشت تاکید کرد: شهروندان در صورت بروز مارگزیدگی باید در کوتاه‌ترین زمان با اورژانس ۱۱۵ تماس بگیرند و از انجام اقدامات خودسرانه ازجمله بریدن محل گزش یا مکیدن سم خودداری کنند که می‌تواند وضعیت مصدوم را وخیم‌تر کند.