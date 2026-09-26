مدیرکل ثبت احوال خراسان رضوی، اعلام کرد: نزدیک به ۶ هزار کارت ملی هوشمند صادرشده، همچنان در دفاتر پیشخوان خدمت‌رسانی موجود است و صاحبان این کارت‌ها برای دریافت و فعال‌سازی آنها مراجعه نکرده‌اند.

مرتضی امیر آبادی زاده در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، گفت: از شهروندان محترم درخواست می‌شود؛ هرچه سریع‌تر برای دریافت این کارت‌ها اقدام کنند تا از احتمال برگشت یا ابطال آنها جلوگیری شود.

وی با اشاره به سیاست‌های جدید سازمان ثبت احوال کشور برای ارتقای کیفیت خدمات،اظهار کرد: در راستای جایگزینی نسل‌های قدیمی کارت با نسل جدید که تحت عنوان «TR-Code» شناخته می‌شود، سازمان ثبت احوال در حال کار بر روی بهبود کیفیت فیزیکی کارت‌ها و رفع نواقصی نظیر طولانی بودن زمان ثبت‌نام تا تحویل و بهبود کیفیت تصاویر چاپ‌شده است.

مدیرکل ثبت احوال خراسان رضوی، بیان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده و با توجه به وعده وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال، هدف این است که از ابتدای سال ۱۴۰۶، نسل جدید کارت‌های ملی با حداکثر فاصله ۲۰ روز از زمان ثبت‌نام، به دست هموطنان برسد.

وی همچنین به شهروندان گفت: اعتبار همه کارت‌های هوشمند ملی قدیمی که تاریخ انقضای آنها به پایان رسیده، تا پایان سال ۱۴۰۵ تمدید شده است و در این مدت جای هیچ‌گونه نگرانی برای شهروندان وجود ندارد.