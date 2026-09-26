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همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، ۱۵۰۰ کیف و بسته لوازمالتحریر با هدف حمایت از فرزندان خانوادههای تحت پوشش انجمن حمایت زندانیان یزد و کمک به تأمین نیازهای آموزشی آنان توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، ۱۵۰۰ کیف و بسته لوازمالتحریر با هدف حمایت از فرزندان خانوادههای تحت پوشش انجمن حمایت زندانیان یزد و کمک به تأمین نیازهای آموزشی آنان توزیع شد. این اقدام در راستای برنامههای حمایتی انجمن حمایت زندانیان یزد و با هدف کاهش بخشی از دغدغههای معیشتی و تحصیلی خانوادههای زندانیان صورت گرفته است.
در همین راستا، نشست هیئتمدیره انجمن حمایت زندانیان یزد با حضور دادستان عمومی و انقلاب یزد و رئیس هیئتمدیره انجمن دکتر حسنپور، برگزار شد و موضوعات مرتبط با برنامههای حمایتی و نحوه ارائه خدمات به خانوادههای تحت پوشش مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان یزد با اشاره به اجرای طرح حمایت تحصیلی از فرزندان خانوادههای تحت پوشش گفت: ۱۵۰۰ کیف و بسته لوازمالتحریر مدرسه تهیه و همزمان با آغاز سال تحصیلی میان فرزندان خانوادههای مددجویان انجمن توزیع شد.
کریمی افزود: حمایت از ادامه تحصیل فرزندان خانوادههای زندانیان و کمک به تأمین بخشی از نیازهای آموزشی آنان، از جمله اهداف این طرح است؛ چرا که تأمین لوازمالتحریر و اقلام مورد نیاز دانشآموزان، بهویژه با توجه به شرایط اقتصادی، یکی از دغدغههای خانوادههای تحت حمایت انجمن به شمار میرود.
وی با بیان اینکه حمایت از خانوادههای زندانیان تنها به کمکهای معیشتی محدود نمیشود، اظهار کرد: انجمن حمایت زندانیان یزد در حوزههای معیشتی، درمانی، آموزشی و اجتماعی نیز خدمات مختلفی به خانوادههای تحت پوشش ارائه میکند و تلاش دارد با اجرای برنامههای حمایتی، از افزایش آسیبهای اجتماعی پیشگیری و زمینه تقویت بنیان خانوادهها را فراهم کند.
مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان یزد همچنین از خیران، نیکوکاران و مجموعههای مشارکتکننده در اجرای برنامههای حمایتی قدردانی کرد و گفت: تداوم همراهی خیران و نیکوکاران میتواند نقش مؤثری در حمایت از خانوادههای نیازمند و فراهم کردن فرصتهای مناسبتر آموزشی برای فرزندان آنان داشته باشد.
انجمن حمایت زندانیان یزد اعلام کرده است که اجرای برنامههای حمایتی و جلب مشارکت خیران برای پاسخگویی به نیازهای خانوادههای تحت پوشش، از اولویتهای این مجموعه است.