پخش زنده
امروز: -
مردم همیشه در صحنه و ولایت مدار استان اصفهانا در شب ۲۰۹ تجمعات مردمی همچون شبهای نخست با صلابت و استوار برای ایران سربلند ایستادهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مردمی که همچون سربازی پا در رکاب منتظر فرمان ولی و رهبرشان هستند و از هیچ چیز و هیچکسی در راه تجلی و دفاع از وطن ترس و ابایی ندارند.
در میدان، سنگر خیابان را محکم حفظ کردهاند و مثل فرماندهان شجاع و جان برکف ایران عزیز، سربازان بدون ادعا برای وطن هستند و این سربازی را با هیچ چیزی دیگری عوض نمیکنند.
مردم سرافرازی که همچون سربازان خط مقدم دفاع از کیان ایران اسلامی که حاضرند بدون هیچ چشمداشتی جانفشانی کنند و مقابل زورگویان دنیا با قدرت بایستند.
ممنون دار سربازان خستگی ناپذیر وطن هستند و برای سلامتی و سربلندی تک تکشان دعا میکنند و همچنان بلند میدان با شما و خیابان با ما را فریاد می زنند.
در شب دویست و نهم تجمعات خیابانی مردم ایران عزیز باصلابت مثل دیگر شبها در حمایت از تمامیت ارضی، استقلال و نظام جمهوری اسلامی آمادگی خود را برای فداکاری در راه آرمانهای انقلاب اسلامی و رهبر شهیدمان فریاد زدند.