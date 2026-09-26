در تازهترین شماره «کاریکاتورِ خبری روز»، منتخبی از بهترین کاریکاتورهای خبری و بهروزترین آثار کارتونیستهای ایرانی و خارجی گردآوری شده که هر یک، تفسیری هنری از خبرهای مهم جهان ارائه میدهند. این مجموعه، پلی است میان خبر فوری و نگاه هنرمندانه کارتونیستهای جهان؛ این پلی است که مخاطب را به درکی عمیقتر از واقعیت رهنمون میکند. این آثار که با دقت بسیاری انتخاب شدهاند، هر کدام، روایت تصویری بیپروای یکی از رویدادهای مهم روزهای اخیر جهان است. در عصر اطلاعات و شتاب بیامان خبر، گاهی، یک طرح ساده با مداد حتی و یا یک کارتون اجتماعی، بیش از صدها گزارش مکتوب سخن میگوید و ساده و صادقانه روایت میکند. هنر کاریکاتور، اینک به راوی نخست خبرهای روز جهانی تبدیل شده است. در این سری از گزارشهای «کاریکاتورِ خبری روز»، مخاطب، هم خبرِ لحظه را میخواند و در همان قاب، اثری هنری را، به صورت توأمان، به تماشا مینشیند، تا درکی صحیحتر و عمیقتر از اخبار روز جهان داشته باشد.
عکاس :تهیه گزارش : سهراب سیدجمالی
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ - ۱۱:۳۱