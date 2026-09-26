پویش دانش آموزی، مستند‌های «آن شب» و «آغاز نصرالله» و راهیابی مستند «بازگشت» به جشنواره «اِی بی یو پرایز ۲۰۲۶»، خبر‌های کوتاه امروز است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پویش دانش آموزی برپا در حال برگزاری است.

مستند «آن شب» به زودی از سیما پخش می‌شود.

این فیلم برای نخستین بار سراغ افرادی رفته که در جریان جست‌و‌جو و پیدا کردن پیکر شهید نصرالله حضور داشتند و لحظات و جزئیات این عملیات از زبان آنها روایت می‌شود.

«آغاز نصرالله» هر شب ساعت ۲۰ از رادیو نمایش پخش می‌شود.

این اثر درباره نبرد اطلاعتی و عملیاتی رزمندگان حزب الله با تروریست‌های صهیونیست، در ایام شهادت سید حسن نصرالله است.

مستند «بازگشت» به مرحله نهایی جشنواره «اِی بی یو پرایز ۲۰۲۶» راه یافت.

این مستند تولید شبکه پرس تی‌وی، درباره خانواده‌های فلسطینی است که پس‌از برقراری آتش‌بس، به شمال غزه برمی‌گردند و با خانه‌های ویران‌شده و جای خالی عزیزانشان مواجه می‌شوند.

برگزیدگان این جشنواره ۱۰ آبان معرفی خواهند شد.