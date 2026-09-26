برای سومین دوره متوالی، تیم باستانی کار نوجوانان خراسان جنوبی در مسابقات تیمی زورخانه‌ای و مهارت‌های فردی نوجوانان کشور قهرمان شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مسابقات تیمی زورخانه‌ای و مهارت‌های فردی نوجوانان کشور با عنوان «بزرگداشت هفته دفاع مقدس و یادبود شهدای والامقام ایران اسلامی» باحضور بیش از ۳۰۰ شرکت کننده از ۲۶ استان کشور دوم و سوم مهر در تهران برگزار شد که در رشته تیمی، تیم خراسان جنوبی با یک اجرای فوق‌العاده توانست بالاتر از تمامی رقبا برای سومین مرتبه متوالی مقتدرانه قهرمان کشور شود.

همچنین نمایندگان شایسته استان با درخشش در رشته‌های هنر‌های فردی توانستند در امتیازات مجموع مقام سوم این دوره از مسابقات را از آن خود کنند.

علی اصغر اکبری نیز با ارزیابی کمیته مربیان به عنوان مربی برتر این دوره از مسابقات معرفی شد.

در این رقابت ها در بخش انفرادی نیز طا‌ها غفاری (مرشد)، امیرعلی یاری (میاندار)، علی مقری، محمدعلی قاسمی، امیرحسین محمودی، ابوالفضل وارسته و محمد علی قایناتی مدال طلا را کسب کردند؛ همچنین فرزاد غریبی برنز رشته کباده امیرعلی یاری برنز رشته چرخ چمنی و محمدعلی قایناتی برنز رشته سنگ را از آن خود کردند.

همچنین اجرای خوب و کسب امتیازات بالا توسط ارسلان گرگین (سنگ)، محمدحسین یعقوبی (کباده) شایان خراشادی زاده و محمد احسان باقری (میل بازی) باعث افزایش امتیازات مجموع و رسیدن تیم اعزامی به سکوی مجموع کشور شد.