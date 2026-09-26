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فرماندار همدان گفت: هر پیشرفتی در کشور مرهون ایثار و ازخودگذشتگی سربازان، فرماندهان و نیروهای مسلح است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مجید درویشی در مراسم روز سرباز از حضور ۲۰۸ روزه مردم در صحنه دفاع از نیروهای مسلح، تیم دیپلماسی و کشور قدردانی کرد و سخنرانی رئیسجمهور در سازمان ملل را مایه عزت و اقتدار ایران دانست.
او با اشاره به جایگاه والای سربازی گفت: سربازی مقدمهای برای خدمت و فرماندهی است و سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید موسوی افتخار خود را سربازی نظام و انقلاب میدانستند.
فرماندار همدان با اشاره به تهدیدات دشمنان علیه ایران اسلامی افزود: آمریکا و اسرائیل با حمایت برخی کشورها و با تمام توان به دنبال انزوای کشور ما و تعیین تکلیف برای ملت ایران بودند، اما با ایستادگی مردم، رهبری و نیروهای مسلح، این توطئهها ناکام ماند.
درویشی افزود: در جنگ رمضان نیز دشمن با عملیات نظامی و طرح مسائل هستهای و موشکی به دنبال فشار بر ایران بود، اما امروز خود درگیر بحران شده و به دنبال خروج از این وضعیت است.