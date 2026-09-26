علیرضا سهرابیان گفت: پیش بینی ما براساس رکورد‌های ثبت شده، کسب نشان طلا در قایقرانی بازی‌های آسیایی بود، اما نشد، از مردم کشورم عذرخواهی می‌کنم.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، علیرضا سهرابیان، رئیس فدراسیون قایقرانی در پایان کار قایقرانان کانو و کایاک در بازی‌های آسیایی ناگویا، اظهار داشت: ما بر اساس رکورد‌هایی که در تهران ثبت شد پیش بینی کسب نشان طلا داشتیم، من حتی به رکورد‌های مربیان اکتفا نکردم و به همراه کمیته داوران پیگیری می‌کردم، هم از نظر روحی، هم جسمی و حتی تایم‌ها در رکورد‌ها ثبت می‌شد و بر اساس آن داده‌ها منتظر بودیم که در این بازی‌ها شگفتی رقم بزنیم و دل مردم عزیزمان را شاد کنیم ولی متاسفانه نشد.

وی گفت: فقط می‌توانم بگویم ورزشکاران ما بعنوان یک سرباز جنگیدند و کم نگذاشتند. از طرفی باید این موضوع را هم قبول کنیم که رقبا با دستی پر‌تر نسبت به ما وارد این میدان شدند. از سوی فدراسیون کوتاهی در برگزاری اردو‌ها و تامین امکانات بچه‌ها نداشتیم، اما کشور‌های دیگر با برنامه ریزی بهتر و سرمایه گذاری بیشتر راهی این آوردگاه مهم آسیایی شدند.

سهرابیان افزود: متاسفانه بزرگترین ضعف ما، نبود مسابقه بین المللی و الگوبرداری از منابع تاکتیکی بود که مربیان و ورزشکاران در جام بین المللی، مسابقات جهانی و حتی آسیایی بدست می‌آورند چرا که به دلیل مشکل روادید مسابقات برون مرزی بسیاری را از دست دادیم و در دو سال گذشته بچه‌ها هیچ مسابقه برون مرزی نرفتند.

رئیس فدراسیون قایقرانی گفت: اهل توجیه نیستم، اما در این زمینه مشکل داشتیم و یکی از مهمترین دلیل باخت ما همین بود، اما به هر حال بعنوان یک مسئول و رئیس فدراسیون این مسئولیت را می‌پذیرم، هر چند معتقدم مربیان و ورزشکاران تمام تلاششان را کردند و حتی ماه‌ها از خانواده عزیزشان دور بوده و این دوری را هم تحمل کردند و انصافا فشار و استرس زیادی بر رویشان بود، اما آنچه از دستمان بر می‌آمد انجام دادیم و کوتاهی نکردیم و از این بابت عذرخواهی می‌کنم، به هر حال ما بیت المال را خرج اردو‌ها کردیم تا بچه‌ها افتخار بیافرینند و درست است کسی کمکی نکرد ولی من شرمنده مردم عزیز هستم و انشاءالله مرا ببخشند.