همزمان با ایام شهادت حضرت معصومه (س) و هفته دفاع مقدس، با اعطای مرخصی، اشتغال در بند کارگری، آزادی مشروط، تعلیق مجازات و آزادی ۴۸ مددجوی زندانی شهرستان کهک موافقت شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سیداصغر خسروانجم رئیس دادگستری شهرستان کهک، حمزه زارعی دادستان عمومی و انقلاب این شهرستان به همراه قضات حوزه قضایی کهک، به مناسبت ایام رحلت و شهادت جانسوز کریمه اهل‌بیت حضرت فاطمه معصومه (س) و همزمان با هفته دفاع مقدس، با حضور در زندان با مددجویان دیدار و گفت‌وگو کردند.

در این دیدار، مسئولان قضایی شهرستان کهک ضمن بررسی درخواست‌ها و مشکلات مددجویان، شرایط آنان را برای بهره‌مندی از ارفاقات و تسهیلات قانونی مورد بررسی قرار دادند.

در نتیجه این بررسی‌ها، با مرخصی، اشتغال در بند کارگری، آزادی مشروط، تعلیق مجازات و آزادی ۴۸ مددجوی زندانی موافقت شد.

این تسهیلات شامل زندانیان دارای جرائم علیه امنیت و مخل نظم و آسایش عمومی، جرائم خشن و سرقت نبوده است.