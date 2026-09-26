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همزمان با ایام شهادت حضرت معصومه (س) و هفته دفاع مقدس، با اعطای مرخصی، اشتغال در بند کارگری، آزادی مشروط، تعلیق مجازات و آزادی ۴۸ مددجوی زندانی شهرستان کهک موافقت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سیداصغر خسروانجم رئیس دادگستری شهرستان کهک، حمزه زارعی دادستان عمومی و انقلاب این شهرستان به همراه قضات حوزه قضایی کهک، به مناسبت ایام رحلت و شهادت جانسوز کریمه اهلبیت حضرت فاطمه معصومه (س) و همزمان با هفته دفاع مقدس، با حضور در زندان با مددجویان دیدار و گفتوگو کردند.
در این دیدار، مسئولان قضایی شهرستان کهک ضمن بررسی درخواستها و مشکلات مددجویان، شرایط آنان را برای بهرهمندی از ارفاقات و تسهیلات قانونی مورد بررسی قرار دادند.
در نتیجه این بررسیها، با مرخصی، اشتغال در بند کارگری، آزادی مشروط، تعلیق مجازات و آزادی ۴۸ مددجوی زندانی موافقت شد.
این تسهیلات شامل زندانیان دارای جرائم علیه امنیت و مخل نظم و آسایش عمومی، جرائم خشن و سرقت نبوده است.