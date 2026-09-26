پلیس آگاهی ایلام در عملیاتی موفق به دستگیری زنی شدند که با توزیع اسکناس‌های جعلی در سطح شهرستان ایلام، موجب تشکیل چندین پرونده کلاهبرداری شده بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ در پی وقوع چندین فقره پرونده مرتبط با توزیع و استفاده از اسکناس‌های جعلی در سطح شهرستان ایلام، بررسی موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری، با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی و بررسی‌های تخصصی، موفق به شناسایی یک متهم خانم شدند و پس از هماهنگی با مقام قضائی، وی را در یک عملیات پلیسی دستگیر کردند.

سرهنگ «علی آژنگ»رئیس پلیس آگاهی استان ایلام، با اعلام این خبر گفت: در بازرسی از مخفیگاه متهم، تعدادی اسکناس جعلی ۵ میلیون ریالی کشف و ضبط شد.

وی با اشاره به تشکیل پرونده برای متهمه و معرفی وی به مرجع قضائی، خاطرنشان کرد: تحقیقات برای شناسایی سایر شکات و مالباختگان احتمالی این پرونده ادامه دارد.

رئیس پلیس آگاهی ایلام در پایان از شهروندانی که با این شیوه مورد کلاهبرداری قرار گرفته‌اند خواست برای شناسایی متهم و طرح شکایت به پلیس آگاهی استان ایلام مراجعه کنند.