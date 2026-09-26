رئیس پلیس آگاهی استان مازندران، از انهدام باند ۴ نفره سرقت کابل شبکه برق هوایی و دستگیری اعضای آن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رئیس پلیس آگاهی استان مازندران، از انهدام باند ۴ نفره سرقت کابل شبکه برق هوایی و دستگیری اعضای آن خبر داد.

سرهنگ خورشاد گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت کابل شبکه برق هوایی توسط سرنشینان یک دستگاه پژو پارس سفید غیربومی، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی یکی از شهرستان‌های ساحلی استان قرار گرفت.

وی افزود: با اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، مسیر تردد خودرو سارقان در حالی که پلاک مسروقه روی آن نصب شده بود، شناسایی شد.

رئیس پلیس آگاهی مازندران تصریح کرد: با هماهنگی‌های عملیاتی، مسیر خودرو مسدود و در عملیاتی منسجم و غافلگیرکننده، چهار عضو این باند که همگی سابقه‌دار و حرفه‌ای بودند، دستگیر شدند.

سرهنگ خورشاد ادامه داد: در بازرسی از خودرو، دو جفت پلاک مسروقه و ادوات و آلات سرقت کشف شد و متهمان برای ادامه رسیدگی به اداره آگاهی یکی از شهرستان‌های ساحلی دلالت داده شدند.

وی با اشاره به اینکه دو نفر از اعضای این باند از زندانیان در مرخصی بودند و در همین مدت دست به سرقت می‌زدند، گفت: متهمان در تحقیقات فنی و پلیسی به چندین فقره سرقت در سطح شهرستان و مناطق اطراف اعتراف کردند.

رئیس پلیس آگاهی مازندران خاطرنشان کرد: اعضای باند پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شدند و با قرار مناسب قضایی روانه زندان گردیدند.