نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه یزد با حضور در منزل شهید «امیرمحسن حسن‌نژاد» و جانباز دفاع مقدس «مهدی رضایی»، از صبر، ایثار و مقاومت این خانواده‌ها تجلیل و قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، آیت‌الله ناصری در دیدار با خانواده شهید امیرمحسن حسن‌نژاد، با گرامیداشت یاد و خاطره این شهید، از صبر و ایثار خانواده وی قدردانی کرد.شهید امیرمحسن حسن‌نژاد سال گذشته در پی عملیات تروریستی گروهک جیش‌الظلم در منطقه راسک به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه یزد همچنین با حضور در منزل جانباز دفاع مقدس، «مهدی رضایی»، از صبر، استقامت و فداکاری این جانباز سرافراز تجلیل کرد.مهدی رضایی در جریان دفاع مقدس ۴۰ روزه و در حمله دشمن صهیونی – آمریکایی، به درجه جانبازی نائل شد.

آیت‌الله ناصری در این دیدارها، تکریم خانواده‌های معظم شهدا و جانبازان را وظیفه‌ای همگانی دانست و بر ضرورت پاسداشت ایثارگری‌ها و فداکاری‌های رزمندگان، شهدا و جانبازان تأکید کرد.