رئیس فراکسیون کشاورزی پویا با اشاره به نیاز کشور به کارشناسان و متخصصان بخش‌های مختلف تولید مواد غذایی تصریح کرد: تعداد هنرستان‌های کشاورزی باید افزایش یابد.



به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، پیمان فلسفی در آئین بازگشایی هنرستان‌های کشاورزی سراسر کشور با بیان اینکه سال تحصیلی جدید در شرایط ویژه‌ای آغاز می‌شود، اظهار داشت: ما درگیر جنگ سختی بودیم که آثار و تبعات آن هنوز باقی است و دشمنان درصدد ضربه زدن هستند، اما همه، حتی متحدان دشمنان دریافته‌اند که این جنگ افروزی امریکا با شکست مواجه شده است.

وی افزود: در بخش کشاورزی با تلاش همه بخش‌های جهاد کشاورزی و فعالان این عرصه، تاب آوری خوبی را شاهد بودیم و در ارتباط با امنیت غذایی هم تلاش‌های بسیار خوبی صورت گرفت.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: با برآورد‌هایی که به عمل آمده و با توجه به آمار و ارقام مرکز آمار، با وجود اینکه رشد اقتصادی چندان مطلوب نبوده، اما بخش کشاورزی رشد خوبی داشته است.

فلسفی با اشاره به ضرورت تامین بودجه کافی برای بخش کشاورزی اظهارداشت: هرچند آموزش و ترویج با یک عقب‌ماندگی تاریخی در حوزه اعتبارات و بودجه مواجه است و در حالی که از حیث قدمت و سابقه حضور در عرصه تولید، اتفاقاً این بخش‌ها بسیار پیشروتر از سایر مجموعه‌ها بوده‌اند و در شرایطی که هنوز بسیاری از معاونت‌های بخش کشاورزی تأسیس نشده بودند، مجموعه ترویج و سازمان تحقیقات و آموزش از حدود ۱۰۰ سال پیش فعال بوده است، اما با این حال، موضوع بودجه و اعتباراتِ مرتبط با ارتقای بهره‌وری در بخش کشاورزی همواره محل چالش و کمبود بوده است.

رئیس فراکسیون کشاورزی پویا گفت: سند دانش‌بنیان امنیت غذایی در بخش کشاورزی نیز که توسط سازمان تحقیقات و با همراهی شورای عالی انقلاب فرهنگی در نهاد ریاست‌جمهوری در دوران رئیس‌جمهور شهید، شهید رئیسی عزیز به تصویب و ابلاغ رسید، متأسفانه در حال حاضر اجرا نمی‌شود. اجرای کامل این سند دانش‌بنیان نیازمند اعتباری بالغ بر ۱۰۰۰ همت (هزار هزار میلیارد تومان) است تا بتوان در این حوزه تحول و جهش اساسی ایجاد کرد؛ جهشی که در سایه آن مصرف آب به حداقل برسد، بهره‌وری و حجم تولید به بالاترین سطح ممکن ارتقا یابد و وابستگی و واردات محصولات کشاورزی تا حد امکان به صفر نزدیک شود. ما ملزم هستیم این مسیر دانش‌بنیان را با جدیت دنبال کنیم و امیدواریم این برآورد ۱۰۰۰ همتی کارشناسی جهت تحقق اهداف این بخش تأمین گردد.

وی با بیان اینکه برای پیشرفت کشاورزی به متخصصان و کارشناسان تحصیلکرده نیاز است، اظهار داشت: آماری که امروز در خصوص هنرستان‌های کشاورزی ارائه شد بسیار مسرت‌بخش است؛ اینکه تعداد هنرستان‌ها از ۵ باب در سال ۱۴۰۰ اکنون به ۳۷ باب رسیده است، فرصتی مغتنم برای جوان‌سازی و پویایی بخش کشاورزی است. با این وجود، جمعیت ۲۹۰۰ نفری هنرجویانی که هم‌اکنون در این هنرستان‌ها مشغول به تحصیل هستند، در مقایسه با وسعت هنرستان‌های وزارت آموزش‌وپرورش رقم چندانی نیست و قطعاً نیازمند توجه و حمایت ویژه است. یا باید با وزارت آموزش‌وپرورش رایزنی و هم‌افزایی داشته باشیم، یا از ظرفیت‌های خود بخش بهره ببریم.

فلسفی افزود: در دورانی که بنده مسئولیت داشتم — چنان‌که مستحضرید در سه دوره افتخار خدمت در بخش ترویج وزارت جهاد کشاورزی را داشتم؛ دو دوره ریاست مجموعه و یک دوره در قامت معاونت وزیر — آموزش‌وپرورش همواره به هنرستان‌های کشاورزیِ تحت مدیریت وزارت جهاد کشاورزی کمک می‌کرد. اما اخیراً دوستان عنوان کردند که در حال حاضر هیچ بودجه‌ای از سوی آموزش‌وپرورش به این بخش اختصاص نمی‌یابد و تمام بار مالی آن بر دوش بخش کشاورزی است. ضرورت دارد برای این موضوع چاره‌اندیشی شود تا آموزش‌های مهارتی کشاورزی — چه برای دانش‌آموزان دختر و چه پسر — از حمایت دستگاه متولی اصلی آموزش کشور نیز برخوردار گردد.

این نماینده مجلس در پایان سخنان خود ابراز امیدواری کرد که هنرجویان و دانش‌آموزان هنرستان‌های کشاورزی، همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب تأکید فرمودند، همواره پاسدار هویت ملی، عزت و استقلال فرهنگی کشور باشند.