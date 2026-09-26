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در مانور بهداشت و درمان اضطراری استان اردبیل در شهرستان نمین، ۶۵۳ نفر از اهالی روستاهای هدف از خدمات رایگان درمانی و دارویی بهرهمند شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل نیما توحیدی، سرپرست معاونت بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هلالاحمر استان اردبیل، با اشاره به گستردگی خدمات ارائهشده در مانور استانی بهداشت و درمان اضطراری در شهرستان نمین اظهار کرد: در این برنامه، ۳۱ نفر از کادر درمان و عوامل اجرایی با بهکارگیری یک کامیونت، یک وانت پیکاپ و یک خودروی ون، خدمات سلامتمحور را به اهالی شهرستان نمین، روستای نیارق و روستاهای اقماری گرم چشمه، بریس و سها ارائه کردند.
وی با اشاره به ترکیب تیم درمانی این مانور افزود: پزشک عمومی، متخصص داخلی، متخصص اطفال، متخصص اعصاب و روان، مامایی، گفتاردرمانی، ارتوپدی، بیناییسنجی، شنواییسنجی، دندانپزشکی و تیمهای تست فشارخون در این مانور حضور داشتند و مجموعاً ۶۵۳ نفر از اهالی روستاهای هدف از خدمات رایگان درمانی و دارویی بهرهمند شدند.
سرپرست معاونت بهداشت، درمان و توانبخشی هلالاحمر استان اردبیل با اشاره به حجم خدمات دارویی ارائهشده ادامه داد: در این مانور ۴۰۰ نسخه دارویی صادر شد و ارزش ریالی خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی ارائهشده ۱۵ میلیارد ریال برآورد میشود.
توحیدی در پایان تأکید کرد: ارائه خدمات سلامتمحور به اهالی نیارق و روستاهای همجوار، از اولویتهای اصلی این برنامه بود و خوشبختانه با استقبال بسیار مطلوب مردم منطقه همراه شد.