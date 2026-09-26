به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان‌جنوبی، رئیس تعزیرات حکومتی شهرستان سربیشه گفت: پرونده خرید و حمل هزار و ۴۰۰ لیتر نفتگاز خارج از ضوابط تعیینی دولت به ارزش یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون ریال در شعبه اول بدوی تعزیرات شهرستان سربیشه رسیدگی شد.

غلامی افزود: شعبه پس از بررسی مدارک موجود در پرونده، اتهام قاچاق را محرز و علاوه بر ضبط سوخت قاچاق، متخلف را به پرداخت ۲ میلیارد و ۷۹۳ میلیون ریال جزای نقدی معادل ۲ برابر ارزش ریالی سوخت محکوم کرد.

به گفته وی شعبه همچنین با توجه به ارزش خودرو قاچاق، مبلغ یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون ریال معادل ارزش سوخت به جریمه اضافه و در مجموع متخلف را به پرداخت چهار میلیارد و ۱۸۹ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی سربیشه افزود: ماموران نیروی انتظامی سربیشه هنگام بازرسی خودرو‌های عبوری از یک دستگاه کامیون، سوخت قاچاق را کشف و پرونده این تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.