نماینده مردم شهرستان‌های اردل، فارسان، کوهرنگ و کیاراز دهستان موگویی بازدید و با رسیدگی به دغدغه‌های به‌حق مردم این منطقه پرداختند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، این سفر بازدید، با عبور از مسیرهای کوهستانی و پیچ‌وقم‌های صعب‌العبور آغاز شد و با حضور در روستای تاریخی و پلکانی «سرآقاسید» ادامه یافت. در جریان این بازدید، چالش‌های مربوط به ساخت‌وساز با حفظ بافت تاریخی، ضرورت ساماندهی شبکه فاضلاب و بهسازی جاده‌های دسترسی به‌طور کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت.

مسئولان با حضور در روستاهای «خویه»، «سوه»، «صالح‌کوتاه» و «چین» با مردم این مناطق نشست و گفت‌وگو کردند. در پایان این بازدید، یکی از مهم‌ترین دستاوردها، اتخاذ تصمیم برای آسفالت ۱۰ کیلومتر از محور مواصلاتی اصلی دهستان موگویی بود؛ اقدامی که انتظار می‌رود با کاهش مشکلات رفت‌وآمد مردم، نقش مهمی در تسهیل تردد در فصول سرد سال ایفا کند.