به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، محمود اسپانلو گفت: یکی از مهم‌ترین گام‌ها در تحقق اهداف سند تحول و تعالی قوه قضاییه، توسعه فرآیند‌های الکترونیکی و کاهش وابستگی به اسناد و پرونده‌های فیزیکی است که در همین راستا طرح آرشیو الکترونیکی پرونده در حوزه‌های قضایی استان، سرعت گرفته است.

اسپانلو افزود: در همین راستا، فرآیند آرشیو الکترونیکی تمامی پرونده‌های قدیمی حوزه قضایی بندرترکمن انجام، و سوابق این پرونده‌ها در سامانه، به صورت الکترونیکی ثبت و نگهداری می‌شود.

وی ادامه داد: این طرح با هدف افزایش امنیت اسناد و مستندات پرونده‌های مردم، تسهیل دسترسی به سوابق، تسریع در رسیدگی‌های قضایی و کاهش هزینه‌های نگهداری پرونده‌های فیزیکی، در دیگر حوزه‌های قضایی استان نیز در حال اجراست.

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: با الکترونیکی شدن آرشیو پرونده‌ها، امکان نگهداری مطمئن‌تر سوابق و کاهش مخاطرات مرتبط با نگهداری حجم بالای پرونده‌های کاغذی فراهم می‌شود.

اسپانلو ادامه داد: در برخی پرونده‌های قضایی، دسترسی به سوابق و مستندات، نقش مهمی در بررسی دقیق موضوع و ادامه روند رسیدگی دارد و با ایجاد آرشیو الکترونیکی، دسترسی به سوابق مورد نیاز، سریع‌تر و آسان‌تر انجام می‌شود.

رئیس کل دادگستری گلستان با بیان اینکه هدف نهایی از توسعه این فرآیند، ارائه خدمت بهتر به مردم است، گفت: کاهش زمان دسترسی به سوابق پرونده‌ها، به تسریع در بررسی و رسیدگی پرونده‌های قضایی هم کمک می‌کند و بخشی از فرآیند‌های اداری مرتبط با جست‌و‌جو، بازیابی و انتقال پرونده‌های فیزیکی کاهش می‌یابد.

اسپانلو، کاهش نیاز به فضای فیزیکی برای نگهداری پرونده‌های قدیمی و صرفه‌جویی در هزینه‌های مرتبط با بایگانی را از دیگر آثار این طرح برشمرد و افزود: نگهداری حجم بالای پرونده‌های فیزیکی، علاوه بر نیاز به فضای مناسب، هزینه‌های مستمر برای ساماندهی و حفاظت از این اسناد به همراه دارد و توسعه آرشیو الکترونیکی می‌تواند این هزینه‌ها را کاهش دهد.

رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به تکمیل این فرآیند در حوزه قضایی بندرترکمن گفت: الکترونیکی کردن آرشیو پرونده‌های قدیمی در دیگر حوزه‌های قضایی استان نیز در حال انجام است..