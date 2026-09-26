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مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران - نوشهر از اجرای بیش از ۱۶۰ هکتار نهالکاری در نوار ساحلی غرب استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مهرداد خزاییپول گفت: طرح نهالکاری در نوار ساحلی غرب مازندران با هدف تثبیت خاک، مقابله با فرسایش بادی و کاهش آثار ریزگردهای ساحلی در حال اجرا است.
وی با اشاره به اهمیت صیانت از عرصههای ساحلی دریای کاسپین افزود: توسعه پوشش گیاهی در نوار ساحلی علاوه بر تثبیت خاک، نقش مهمی در حفاظت از عرصههای طبیعی و کاهش آثار فرسایش بادی دارد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ نوشهر با بیان اینکه تاکنون بیش از ۱۶۰ هکتار از عرصههای ساحلی غرب استان نهالکاری شده است، گفت: این عملیات در راستای حفاظت از منابع طبیعی و تقویت پوشش گیاهی مناطق ساحلی با جدیت ادامه خواهد داشت.
خزاییپول افزود: حفظ و احیای پوشش گیاهی سواحل نیازمند استمرار اقدامات حفاظتی و اجرای طرحهای توسعهای متناسب با شرایط طبیعی این مناطق است.
وی تاکید کرد: منابع طبیعی و آبخیزداری در چارچوب برنامههای حفاظتی خود، توسعه پوشش گیاهی و تثبیت عرصههای ساحلی را دنبال میکند.