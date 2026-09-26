افزایش سرعت وزش باد امروز و فردا (۴ و ۵ مهر) در خراسان جنوبی متاثر از اختلاف فشار حاکم در نقشه‌های سطح زمین رخ می‌دهد.

افزایش سرعت وزش باد امروز و فردا (۴ و ۵ مهر) در خراسان جنوبی

افزایش سرعت وزش باد امروز و فردا (۴ و ۵ مهر) در خراسان جنوبی



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: با توجه به الگوی نقشه‌ها و خروجی مدل‌های عددی پیش یابی امروز و فردا متاثر از اختلاف فشار حاکم در نقشه‌های سطح زمین در برخی ساعات افزایش سرعت وزش باد رخ می‌دهد که نوار شرقی استان با گرد و خاک همراه خواهد بود و برای مرز شرقی همچنان وزش باد شدید قابل پیش بینی هست.

لطفی افزود: بعلاوه با بازگشت پر ارتفاع جنب حاره به عرض‌های پایین‌تر و کاهش ضخامت جو روند کاهشی دمای هوا که از روز پنج شنبه شروع شده تا فردا ادامه دارد و هوا تا حدودی خنک‌تر خواهد شد.

وی گفت: صبح امروز سربیشه با ۱۰ درجه سیلسیوس خنک‌ترین و روز گذشته دهسلم و طبس با بیشینه دمای ۴۰ درجه سیلسیوس گرم‌ترین نقاط خراسان جنوبی بوده است.

نوسانات دمایی در مرکز خراسان جنوبی بین ۱۴ و ۳۲ درجه سیلسیوس بوده است.

بندان با ۱۰۸ کیلومتر بر ساعت بیشترین سرعت وزش باد را در خراسان جنوبی ثبت کرده است.