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معاون وزیر امور خارجه تأکید کرد: ایران اهل گفتگوست، اما اهل تسلیم نیست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کاظم غریبآبادی، معاون حقوقی و بینالملل وزارت امور خارجه در فضای مجازی نوشت: از بیشکک تا دهلی و نیویورک ایران در میدان دیپلماسی فعال است؛ با عزت، با اقتدار و با اراده روشن.
وی افزود: رئیسجمهور پزشکیان در شانگهای، بریکس و مجمع عمومی، صدای ایران را به جهان رساند؛ ایران اهل گفتگوست، اما اهل تسلیم نیست.
غریبآبادی تأکید کرد: ایران جنگطلب نیست، اما جانانه دفاع میکند و ایران مقتدر ایستاده است.