معاون وزیر امور خارجه تأکید کرد: ایران اهل گفتگوست، اما اهل تسلیم نیست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه در فضای مجازی نوشت: از بیشکک تا دهلی و نیویورک ایران در میدان دیپلماسی فعال است؛ با عزت، با اقتدار و با اراده روشن.

وی افزود: رئیس‌جمهور پزشکیان در شانگهای، بریکس و مجمع عمومی، صدای ایران را به جهان رساند؛ ایران اهل گفتگوست، اما اهل تسلیم نیست.

غریب‌آبادی تأکید کرد: ایران جنگ‌طلب نیست، اما جانانه دفاع می‌کند و ایران مقتدر ایستاده است.