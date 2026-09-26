مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی گلستان از پیش‌بینی تولید یک‌هزار و ۴۰۰ تن گردو در باغ‌های این استان خبر داد و گفت: سطح زیرکشت گردو در گلستان به حدود یک‌هزار و ۵۰۰ هکتار رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، نویدرضا فراهانی اظهار کرد: متوسط عملکرد باغ‌های گردو در استان گلستان حدود یک تن در هکتار است و بر اساس برآورد‌های انجام‌شده، امسال پیش‌بینی می‌شود یک‌هزار و ۴۰۰ تن گردو در استان تولید شود.

وی با اشاره به توسعه باغ‌های گردو در سال گذشته افزود: در راستای افزایش بهره‌وری و تولید، ۶۳ هکتار به سطح باغ‌های گردوی استان افزوده شده است.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی گلستان ادامه داد: در توسعه باغ‌های جدید، استفاده از ارقام زودبارده و پاکوتاه از جمله «چندلر»، «فرنور» و «فرانکت» مورد توجه قرار گرفته است.

فراهانی با بیان اینکه تولید گردو در استان نسبت به سال گذشته افزایش خواهد داشت، گفت: پیش‌بینی می‌شود میزان تولید گردو در گلستان امسال حدود ۳۰۰ تن بیشتر از سال گذشته باشد.