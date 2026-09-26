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حدیث وارسته همراه با تیم ملی کبدی بانوان ایران روی سکوی دومی بازیهای آسیایی ایستاد و گردن آویز نشان نقره شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ تیم ملی کبدی بانوان ایران در دیدار نهایی بازیهای آسیایی، صبح امروز شنبه ۴ مهرماه ۱۴۰۵ مقابل هند به میدان رفت و با قبول شکست ۳۷ بر ۳۴، از کسب عنوان قهرمانی باز ماند و به نشان نقره رسید.
ایران در مرحله مقدماتی هم برابر هند مغلوب شده بود.
حدیث وارسته ورزشکار مازندرانی همراه با تیم ملی کبدی بانوان ایران روی سکوی دومی بازیهای آسیایی ایستاد و گردن آویز نشان نقره شد.
تیم ملی کبدی ایران دیروز با برتری ۲۳ بر ۱۹ مقابل چین تایپه، جواز حضور در فینال بازیها را به دست آورد.