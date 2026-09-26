دبیرکل جنبش نجباء، رفع محدودیت‌های پروازی میان عراق و ایران را خواستار شد و گفت در صورت حل نشدن این مسئله، مردم عراق را به تحصن در فرودگاه‌ها دعوت خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از المیادین، اکرم الکعبی دبیرکل جنبش نجبای عراق تأکید کرد که اگر مسئله توقف پرواز‌های ایران به عراق حل و فصل نشود فرودگاه‌های این کشور شاهد برگزاری تحصن برای لغو این تصمیم آمریکایی خواهد بود.

وی اضافه کرد: ما اتخاذ سیاست یک بام و دو هوا را در خصوص حاکمیت عراق و سلطه گری آمریکا بر این کشور قبول نداریم. موضع گیری گروه‌های سیاسی و تسلیم شدن در برابر محاصره یک ملت مسلمان از سوی جریان‌های جنایتکار تأسف بار است.

پیشتر نیز عادل عبدالمهدی در صفحه شخصی خود نوشت: بستن فرودگاه‌های عراق به روی پرواز‌های ایرانی اشتباه بزرگ و عقب‌نشینی از حاکمیت ملی است.

وی افزود: بستن فرودگاه‌های عراق به روی همسایه، متحد و دوست ما، اشتباهی بزرگ و عقب‌نشینی از حاکمیت ملی و فدا کردن منافع و آینده ملی ماست.

نخست‌وزیر پیشین عراق همچنین گفت بازنگری در تصمیم، بهتر از پافشاری بر اشتباه است.