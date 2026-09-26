به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث آذربایجان غربی گفت: در اثر برخورد سه خودرو پژو، پراید و رانا در جاده پیرانشهر نقده، جنب رستوران احمدی ده نفر مصدوم شدند که بلافاصله سه دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های جاده‌ای قارنا و پایگاه‌های شهری یک و دو به محل حادثه اعزام شدند.

دکتر رضا زاده افزود: کارشناسان اورژانس در محل توانستند چهار مصدوم را سرپایی درمان و شش مصدوم دیگر برای انجام مراحل درمانی بیشتر به بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان نقده منتقل کنند.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث آذربایجان غربی، اضافه کرد: رانندگان از رعایت قوانین ترافیکی غفلت نکنند.