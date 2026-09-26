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سازمان ملی تعلیم وتربیت کودک در اجرای مأموریتهای این سازمان و به منظور ارتقای کیفیت خدمات تربیتی و آموزشی در کودکستانها، بستههای تربیت و یادگیری ارزیابی شده، ویژه کودکان مشمول سن کودکستانی برای سال تحصیلی - تربیتی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ را معرفی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سازمان ملی تعلیم وتربیت کودک در اجرای مأموریتهای این سازمان و به منظور ارتقای کیفیت خدمات تربیتی و آموزشی در کودکستانها، بستههای تربیت و یادگیری ارزیابی شده، ویژه کودکان مشمول سن کودکستانی برای سال تحصیلی - تربیتی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ را معرفی کرد.
سازمان ملی تعلیم وتربیت کودک در اجرای مأموریتهای این سازمان و به منظور ارتقای کیفیت خدمات تربیتی و آموزشی در کودکستانها و اجرایی سازی پروژه ۶۰ نقشه راه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با عنوان طراحی و تولید برنامه درسی در دوره پیش دبستانی با تأکید بر انس با قرآن آموزش مهارتهای اجتماعی، تربیت بدنی و زبان فارسی، بستههای تربیت و یادگیری ارزیابی شده، ویژه کودکان مشمول سن کودکستانی برای سال تحصیلی - تربیتی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ را معرفی کرد.
بستههای تربیت – یادگیری ارزیابی شده توسط این سازمان، بدون اولویت بندی و به ترتیب حروف و بر اساس عنوان بستههای تربیت یادگیری و با رویکرد تکریم انتخاب مخاطبان، برای معرفی به کودکستانهای سراسر کشور در آدرس https://satta.medu.ir/avan-products معرفی میشوند.
دستورالعمل بستههای تربیت و یادگیری ارزیابی شده، ویژه کودکان مشمول سن کودکستانی برای سال تحصیلی - تربیتی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ را میتوانید اینجا مشاهده کنید.