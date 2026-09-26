به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهدی موسوی اظهار کرد: بر اساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور در ساعت ۰۹:۰۰ شنبه ۴ مهرماه، شاخص کیفیت هوا بر اساس اندازه‌گیری ذرات ۲.۵ میکرون در اندیمشک ۱۰۶، شوشتر ۱۲۰ و مسجدسلیمان ۱۳۸ میکروگرم بر مترمکعب بوده، بنابراین هوای این شهر‌ها در وضعیت «ناسالم برای گروه‌های حساس» و «نارنجی» بوده است.

وی در ادامه گفت: بر اساس اندازه‌گیری ذرات ۲.۵ میکرون، اهواز، شوش، گتوند، اندیکا، ملاثانی، آبادان و دزپارت در وضعیت «قابل قبول» بوده و هوای هیچ‌کدام از شهر‌ها در وضعیت «پاک» نبوده است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود. بر اساس این تقسیم‌بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.