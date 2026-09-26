مسابقات عملیاتی ـ ترکیبی آتش‌نشانان استان یزد با هدف ارتقای آمادگی عملیاتی، افزایش مهارت‌های فردی و تیمی و تقویت هماهنگی نیرو‌های امدادی، به میزبانی سازمان آتش‌نشانی و ایمنی شهرداری یزد در باغ دولت‌آباد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، مسابقات عملیاتی ـ ترکیبی آتش‌نشانان استان یزد با هدف ارتقای آمادگی عملیاتی، افزایش مهارت‌های فردی و تیمی و تقویت هماهنگی نیرو‌های امدادی، به میزبانی سازمان آتش‌نشانی و ایمنی شهرداری یزد در باغ دولت‌آباد برگزار شد. مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و ایمنی شهرداری یزد با اشاره به برگزاری این دوره از مسابقات به صورت انفرادی و گروهی گفت: در بخش انفرادی، شرکت‌کنندگان در هشت آیتم (مورد) و در بخش گروهی در شش آیتم (مورد) با یکدیگر به رقابت پرداختند.

پاک‌سرشت افزود: آیتم‌های (موردهای) بخش انفرادی شامل نردبان افقی، مسیر سینه‌خیز، تایر فلیپ، حمل دو گالن ۲۰ لیتری، حمل مصدوم به صورت نشسته و ایستاده، هدایت لاستیک با ضربه پتک و حرکت زیگزاگ بود.

وی ادامه داد: در بخش گروهی نیز شرکت‌کنندگان در آیتم‌هایی همچون جمع‌کردن لوله‌های نواری، انداختن سه حلقه لاستیکی روی خرطومی، اسکورت گروهی، عبور از دیواره دو متری و صعود به سکو به رقابت پرداختند.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و ایمنی شهرداری یزد هدف از برگزاری این رویداد را افزایش آمادگی عملیاتی، ارتقای مهارت‌های فردی و تیمی، یکسان‌سازی آموزش‌ها و ایجاد هماهنگی بیشتر میان نیرو‌های امدادی عنوان کرد.

پاک‌سرشت خاطرنشان کرد: این مسابقات به مناسبت هفتم مهر، روز آتش‌نشانی و ایمنی، با حضور داوران بین‌المللی و به میزبانی سازمان آتش‌نشانی و ایمنی شهرداری یزد در مجموعه تاریخی باغ دولت‌آباد برگزار شد.