به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، در رده‌های سنی و مواد مختلف این رقابت ها، محمدیاسین محبی، امیرمحمد سلیمانی، محمدطا‌ها زارعی، میکاییل نسایی، امیررضا پرهیزکار، محمدحسین جراحی، و امیرمحمد یداللهی و در بخش دختران الهه سلطانی، نازنین ابراهیمی، حدیث و مبینا سلطانی به عناوین برتر دست یافتند.

در این مسابقات ۳۰ دونده از روستا‌های باباخنجر و آقبلاغ آقداق در رده‌های سنی نونهالان، آیندگان و خردسالان با یکدیگر به رقابت پرداختند.