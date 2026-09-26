به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، فرهاد حسینی طایفه با بیان اینکه نیرو‌های محیط زیست با حضور در بخش‌های مختلف جنگل‌های هیرکانی شهرستان سیاهکل دو برنامه را اجرا کردند گفت: نخست، ثبت و پایش آواها، بانگ‌ها و مشاهدات مرتبط با مرال‌ها و سپس اجرای برنامه‌های حفاظتی و بررسی میدانی وضعیت زیستگاه انجام شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان با اشاره به آسیب‌پذیری مرال‌ها در فصل گاوبانگی گفت: در این مقطع زمانی، مرال‌های نر با بانگ‌های ویژه حضور خود را اعلام می‌کنند و همین ویژگی، امکان پایش و برآورد جمعیت این گونه را فراهم می‌کند و در این زمان کارشناسان و محیط‌بانان با حضور در زیستگاه‌های اصلی مرال، بانگ‌ها را ثبت و شمارش کرده و بر اساس داده‌های به‌دست‌آمده، برآوردی از وضعیت جمعیت این گونه انجام می‌دهند.

حسینی طایفه ادامه داد: مرال یا گوزن قرمز، بزرگ‌ترین گونه گوزن ایران است که در جنگل‌های هیرکانی، از جمله زیستگاه‌های جنگلی استان گیلان، پراکنش دارد و حفاظت از زیستگاه و جمعیت آن از برنامه‌های مهم محیط زیست استان است.

وی با بیان اینکه فصل گاوبانگی هر سال از پانزدهم شهریور تا پانزدهم مهرماه ادامه دارد، گفت: در این دوره، محیط‌بانان و کارشناسان در مناطق مختلف حضور می‌یابند تا ضمن پایش جمعیت مرال‌ها، وضعیت زیستگاه را نیز بررسی کنند و با حضور مستمر در عرصه، زمینه حفاظت مؤثرتر از این گونه ارزشمند را فراهم آورند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان گفت: حضور میدانی نیرو‌های محیط زیست در منطقه شکارممنوع دیلمان و درفک، علاوه بر سرشماری و پایش مرال، فرصتی برای ارزیابی شرایط زیستگاه، شناسایی تهدید‌های احتمالی و تقویت حفاظت از این مناطق در یکی از حساس‌ترین دوره‌های زیستی مرال‌هاست.

حسینی طایفه تأکید کرد: در فصل گاوبانگی، صیانت از مرال تنها به شمارش بانگ‌ها محدود نمی‌شود، بلکه حضور مؤثر و مستمر محیط‌بانان در زیستگاه، بررسی شرایط منطقه و پیشگیری از عوامل تهدیدکننده، بخش مهمی از برنامه حفاظتی محیط زیست گیلان را تشکیل می‌دهد.