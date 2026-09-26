مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی از مراحل پایانی احداث بارگاه شمس تبریزی خبر داد و تأکید کرد: این پروژه با پیشرفت فیزیکی ۹۴ درصدی، در مرحله تجهیز بخش‌های فرهنگی و علمی قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مرتضی صفری در ارتباط با آخرین وضعیت پروژه احداث بارگاه شمس تبریزی خوی اظهار کرد: احداث بارگاه شمس تبریزی مراحل پایانی خود را طی می‌کند و هم‌اکنون این پروژه با پیشرفت فیزیکی ۹۴ درصدی، در مرحله تجهیز بخش‌های فرهنگی و علمی قرار دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی افزود: مجموع اعتبار هزینه شده برای احداث این بارگاه ۲۵۰ میلیارد تومان بوده و برای تجهیز بخش‌های تخصصی از جمله کتابخانه، گالری‌ها و پژوهشگاه، به ۵۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر نیاز است.

او با اشاره به روند تسریع عملیات اجرایی، گفت: در ۴۵ روز گذشته با تخصیص اعتبارات، تعداد عوامل اجرایی پروژه از ۱۵ نفر به ۱۴۳ نفر افزایش یافته و عملیات در دو شیفت و با اضافه‌کاری در حال انجام است.

صفری با تشریح جزئیات فنی افزود: بخش ابنیه تکمیل شده و فرآیند اجرای تاسیسات و سیستم‌های برق‌رسانی همزمان با ساخت بنا انجام شده، همچنین عملیات کف‌سازی بیش از ۵۰ درصد پیشرفت داشته و سایر بخش‌ها نیز با سرعت بالا در حال اجراست.

مدیرکل میراث‌فرهنگی آذربایجان غربی در پایان با اشاره به آمادگی برای مراسم گشایش، اعلام کرد: ستاد برگزاری مراسم افتتاحیه به ریاست رضا رحمانی، استاندار آذربایجان غربی و دبیری امین عارف‌نیا، مشاور وزیر میراث فرهنگی، در قالب ۹ کمیته تخصصی تشکیل شده است تا تمامی جوانب برگزاری این رویداد بین‌المللی را مدیریت کند.